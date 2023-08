Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na zvýšené riziko kybernetických incidentov pred voľbami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) upozorňuje na zvýšené riziko kybernetických bezpečnostných incidentov a iných škodlivých aktivít v kybernetickom priestore v súvislosti so septembrovými parlamentnými voľbami. Všetkým subjektom zapojeným do volebného procesu vrátane politických strán odporúča zaviesť bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie svojich účtov, stránok a informačných systémov. Vyplýva to z varovania na webe NBÚ.