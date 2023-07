Kandidujúce strany môžu do 21. 8. delegovať členov do volebných komisií

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - Politické subjekty kandidujúce v septembrových parlamentných voľbách môžu do 21. augusta delegovať členov do volebných komisií. Delegovať môžu jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií, i do komisií pre voľbu poštou. Termín pripomenulo Ministerstvo vnútra (MV) SR s tým, že kandidujúce strany cez zástupcov v komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom.