Rozbroje v OĽaNO a šokujúci Viskupič: S Matovičom som sa nevidel roky, po voľbách si ani neprevezmem mandát!

Viskupič už viac neskrýva svoje rozdielne názory na vedenie hnutia. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Situácia v hnutí OĽaNO a priatelia síce navonok vyzerá ako veselá, optimistická, pričom líder Igor Matovič kampaň obohatil aj o talianske autíčka Fiatky 500. Vo vnútri subjektu sú však vážne nesúlady a rôzne názory na to, ako by malo hnutie politicky pokračovať v budúcnosti. Jedným z vážnych kritikov je predseda Združenia samosprávnych krajov SK8, župan Trnavského samosprávneho kraja a spoluzakladateľ OĽaNO Jozef Viskupič. Ten je navyše Matovičov bratranec, ktorý mu pred 11 rokmi subjekt pomáhal postaviť na nohy. Teraz sa so šéfom hnutia ani nevída, a to nie je všetko!

archívne video

Oľano, Kresťanská únia a Za Ľudí predstavujú svoju kandidátku Eriku Jurinovú (Zdroj: Topky/Maarty)

Viskupič odhalil svoje šokujúce postoje k vedeniu OĽaNO a aj k svojej kandidatúre v rozhovore pre Denník N. Sám totiž na úvod rovno prekvapil tvrdením, že sa ani nechytá prevziať poslanecký mandát, ak bude zvolený v predčasných voľbách do parlamentu. Logiku to sčasti dáva, keďže je na čele dôležitej inštitúcie a aj samotnej župy, no minimálne to vyznieva divne pre voličov.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Rozhodol som sa osobne podporiť kandidátku, ale neprevziať mandát," vyšlo z Viskupiča na úvod v rozhovore, pričom by to vysvetľovalo aj jeho chabú kampaňovú činnosť pre OĽaNO a priateľov na jeho facebookovom účte.

Prečo vlastne kandiduje? Svoj postoj prirovnal k iným politikom z minulosti, voliči rozhodnú aj o OĽaNO

"Nie som v tom neštandardný, nie som ani prvý," dodal k tomuto rozhodnutiu Viskupič, pričom situáciu neuchádzať sa o mandát historicky prirovnal napríklad k predsedovi bratislavského kraja Jurajovi Drobovi. "Férové je to vtedy, keď to poviete pred voľbami, takže volič vo voľbách rozhoduje. Okrem toho my máme okrem volieb aj otázku na svojich vlastných voličov, to znamená či na tom rázcestí, kde sa nachádza SR ale aj OĽaNO sa priklonia skôr k Erike Jurinovej, ktorú som podporil, alebo k súčasnému vedeniu," prezradil Viskupič.

Ak nedostanem dosť krúžkov, zvážim odchod z hnutia, šokoval opäť Viskupič

"Táto podpora z mojej strany má zmysel a aj reprezentuje postoje, ktoré mám. Napriek veľkej kritike, ktorej autorom som často aj ja, hnutie OĽaNO má zohrať nejakú úlohu, a to aj vďaka mne s ambíciou uchádzať sa o vedenie OĽaNO. Ak budem mať dostatočnú podporu voličov OĽaNO, tak by som sa chcel venovať aj hnutiu, ak ju ale mať nebudem, tak, to tu exkluzívne hovorím, zvážim aj svoj odchod z hnutia," šokoval Viskupič, ktorý pred vyše desiatimi rokmi hnutie s Matovičom zakladal. Viskupič však napriek tomu neprezradil magickú hranicu, ktorá by pre neho tento prípadný odchod z OĽaNO predstavovala.

"Hnutie by sa malo venovať politike z hľadiska samospráv, autentickejšiu, predvídateľnú a personálnu politiku a budovať štruktúry. Bol by som rád, keby sa toto všetko otvorilo na vnútrostraníckych orgánoch," popísal svoju predstavu vedenia hnutia Viskupič.

Jozef Viskupič (Zdroj: FOTO TASR - Martin Baumann)

S Matovičom sme sa s výnimkou tlačovky o kandidátke nevideli v rozsahu niekoľkých rokov

Viskupič však šokoval aj v otázke s lídrom hnutia, ktorý je s ním aj v rodinnom zväzku ako bratranec. OĽaNO totiž malo svoju spoločnú tlačovku k predstaveniu kandidátky na námestí SNP, no ak tento brífing do nasledujúcej pasáže osobných stretnutí nezarátame, ide o mimoriadne dôležitý a prekvapivý prvok vzťahu Viskupiča s Matovičom. "Tento čas rátam v rokoch," vyslovil Viskupič mrazivú odpoveď na otázku, kedy sa so samotným Matovičom stretol. Pre zainteresovaných to však až také prekvapivé byť nemusí, keďže ich vzájomný vzťah otriasol už po Matovičovom prorodinnom balíčku, ktorý podľa ekonómov a odborníkov narobil šarapatu hlavne v samosprávach.

"Myslím si, že tieto voľby nebudú len o tom, čo je s hnutím OĽaNO, ale aj so Slovenskom. Myslím si, že som dosť zodpovedný na to, aby som dal osobné animozity bokom. Asi ste pochopili, že primárne mi nejde o vlastnú politickú kariéru. Tieto voľby nebudú znamenať, že preberám mandát poslanca, skôr mám na mysli to, že OĽaNO predstavuje nejakú politickú silu a bol by som rád, keby štandardizácia jeho pôsobenia na politickej scéne mohla prebehnúť. Je to moja misia. Je to aj misia Eriky Jurinovej," dodal Viskupič.