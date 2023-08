Máte ešte stále ružové vodičáky? Striehnite na tento termín, ostáva vám už len pár mesiacov a nastane nával ľudí!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA – Hoci aktuálne je „barbie“ ružová aj vďaka rovnomennému filmovému hitu vo svete in, na Slovensku to neplatí. Minimálne čo sa vodičských preukazov týka. Stará verzia kartičky výraznej ružovej farby väčšieho rozmeru totiž už o pár mesiacov končí. Tí, ktorí ju vlastnia, ju musia vymeniť. Čím skôr, tým lepšie. čas sa totiž kráti.

Na výmenu starých vodičských preukazov za tie nové máte už len päť mesiacov. Ružové preukazy, ktoré boli vydávané od vzniku Slovenskej republiky do apríla 2004, platia iba do konca roka 2023. O výmenu môžete požiadať už teraz na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Vyjde vás to 6,50 eura. Výnimkou sú osoby nad 65 rokov, ktoré sú od poplatku oslobodené. Doba spracovania dokladu je následne 30 dní.

Ak ste ešte k výmene dokladu nepristúpili, urobiť by ste tak mali čím skôr a vo vlastnom záujme to neodkladať. Minulosť nám totiž už viackrát ukázala, že „vybavovačky“ na poslednú chvíľu nás môžu stáť veľa času aj nervov práve preto, že veľa ľudí sa spolieha práve na posledné dni a úrady potom pukajú vo švíkoch.

Okrem toho riskujete aj problémy. Ak si totiž doklad nevymeníte, od 1. januára 2024 budete mať neplatný vodičák, ktorý nie je možné použiť v cestnej premávke.