Brusel prichádza s ďalšou novinkou: Budeme mať digitálny občiansky aj vodičák! Zmena má prísť už čoskoro

BRATISLAVA – Občiansky a vodičský preukaz v telefóne? Mnohí už dnes s obľubou využívajú možnosť platiť prostredníctvom mobilných telefónov. Tie by nám mohli už čoskoro okrem platobnej karty suplovať aj občiansky či vodičský preukaz. So zmenami prichádza Európska únia, ktorá ich začína testovať.

Ako uvádza portál SMARTmania.cz, Európska únia má v pláne na území členských štátov zaviesť jednotný európsky občiansky preukaz. Tento doklad by však nemal mať fyzickú podobu, existovať by mal len v digitálnej podobe vo vašom mobilnom telefóne.

Tento systém sa nazýva EUDI a okrem občianskych preukazov by sa mal vťahovať aj na vodičské. Oficiálne má fungovať od roku 2025, no niektoré krajiny nechcú s jeho zavedením čakať tak dlho. Nemci či Francúzi by ho privítali už skôr. 10. júla tohto roku sa teda zrodila dohoda, že Francúzsko a Nemecku budú prvými krajinami Európy, ktoré si vyskúšajú túto novú formu identifikačných dokladov a otestujú, ako môžu pomôcť v každodennom živote a naplno využiť svoj potenciál.

Na Slovensku by sme sa digitálnych preukazov mali dočkať až v roku 2025. Členské štáty Únie by mali mať presne jeden celý rok na to, aby sa na nový systém adaptovali a začlenili ho do svoje štátnej správy. Toho, že by „klasické“ doklady už v krátkom čase vymizli, sa však obávať nemusíte. Stále budú totiž k dispozícii aj tie a vy si budete môcť vybrať, ktorá forma vám viac vyhovuje.