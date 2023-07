Letné brigády v zahraničí lákajú na poriadny balík! Má to háčik: Toto sú signály, ktoré vám môžu zachrániť krk

Z práce v zahraničí sa v okamihu stane peklo: Vyhnite sa pochybným zamestnávateľom (Zdroj: Getty Images)

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality rezortu vnútra sa už tradične aj tento rok venuje preventívnym aktivitám, ktorých cieľom je rozšíriť povedomie o podvodných praktikách. Fenomén „nútenej práce“ či „nútenej prostitúcie“ sa v posledných rokoch rozšíril už aj v našich končinách.

„Tie ohrozujú občanov, ktorí sa rozhodnú v lete vycestovať na letnú brigádu či za sinou prácou a nepreveria si firmu či zamestnávateľa čím sa vystavujú vysokému riziku, že sa môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi,“ vystríha rezort.

Vďaka týmto tipom sa môžete vyhnúť problémom

Jedným z vašich prvých krokov pred nástupom do pochybnej práce by malo byť preverenie si agentúry alebo osoby, ktoré vám ponúkajú prácu v zahraničí, k čomu môžete využiť aj bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818. Pozor si dajte najmä v prípade ak sa agentúra nenachádza v zozname sprostredkovateľov zamestnania za úhradu.

Vyhnúť by ste sa mali aj podpisu pracovnej zmluvy v jazyku, ktorému nerozumiete. V tejto zmluve by mala byť uvedené taktiež údaje, ako meno a adresa zamestnávateľa, či miesto výkonu práce. Obsahovať by mala aj náplň práce, výšku odmeny, celkové trvanie pracovného pomeru či ubytovacie podmienky



Pokiaľ ste už za pracou vycestovali, vhodnou pomocou je aj dohodnutie si pravidelného kontaktu s ľuďmi z domova. Kontakt udržiavajte so svojou rodinou či priateľmi, pokiaľ sa im nebudete ozývať, mohli by vám v prípadných problémoch pomôcť. Pri ceste do zahraničia si nezabudnite kontakty na linky pomoci, ambasádu, či iné nápomocné organizácie.

Týmto praktikám sa oblúkom vyhnite!

„Nikomu za žiadnych okolností nedávajte svoj pas alebo občiansky preukaz, samozrejme, okrem polície,“ informuje rezort. Pokiaľ vám niekto doklady vezme, alebo o nich iným spôsobom prídete, neváhajte bezodkladne kontaktovať slovenské zastupiteľstvo v danej krajine.

Pre svoje bezpečie by ste sa mali vyhýbať aj reakciám na podozrivé návrhy. V prípade, ak nejaký odstanete, o podozrivej komunikácii by ste mali ihneď informovať. Ak však žiadne rady nepomôžu ostáva len posledné. V prípade núdze kontaktujte bezpečnostné zložky na tradičných číslach 112 a 158 alebo kričte o pomoc.