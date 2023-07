Meteorológovia upozorňujú: Búrky sa môžu v sobotu vyskytnúť najmä na východe Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: FB / idokep.hu)

Výstraha pred búrkami je v sobotu vydaná predbežne od 11.00 do 20.00 h pre celý Košický a Prešovský kraj, tiež pre okresy Brezno a Revúca. SHMÚ v týchto oblastiach upozorňuje na malú pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou od 20 do 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami s priemerom približne jeden milimeter.

Archívne video: Búrky dorazili už aj na východ Slovenska.

Búrky dorazili už aj na východ Slovenska. (Zdroj: Topky)

Výstrahy 29.07.2023 (Zdroj: shmu.sk)

"Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," priblížil SHMÚ s tým, že pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie.