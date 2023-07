Víkendové počasie bude nevyspytateľné: Po ochladení sa vrátia letné teploty! Počítať treba aj so silnými búrkami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VIDEO: Zaplavená cesta v Žiline

Zaplavená cesta v Žiline (Zdroj: FB/Dopravný servis Žilina)

V stredu potrápil naše územie studený front, ktorý so sebou priniesol zrážky aj ochladenie. Teplota sa pohybovala okolo 20 °C. Vyzerá to tak, že do Tatier sa dokonca vrátila zima, na niektorých miestach hlásili sneženie. Studený front sa však postupne bude zo Slovenska vzdiaľovať. Už v priebehu piatka začne počasie opäť pripomínať leto a teploty začnú stúpať. So zvyšujúcou sa teplotou bude rásť aj šanca na výskyt búrok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav.

Piatok

V piatok bude počasie v strednej Európe opäť ovplyvňovať studený front. Naše územie zasiahne len okrajovo. Ovplyvniť by mohol počasie na severe krajiny, kde prinesie prehánky a výnimočne aj búrky. Informoval o tom portál imeteo.sk.

(Zdroj: shmu.sk)

Sobota

V sobotu bude na celom území polooblačno až oblačno a teploty sa môžu vyšplhať až na 32 °C. Na niektorých miestach treba počítať aj so zrážkami, ktoré sa môžu prejaviť ako krátke prehánky alebo aj búrky. Cez deň nás síce čaká prevažne bezvetrie, avšak počas prehánok môže vietor nabrať na intenzite.

(Zdroj: shmu.sk)

Nedeľa

Koniec víkendu bude najmä na východe Slovenska oblačný. Už v noci môžu na viacerých miestach udrieť lokálne búrky, ktoré môžu priniesť intenzívne zrážky. Postupovať by mali od juhozápadu.

Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Gemeri a v Košickom kraji miestami 26 až 30 °C.

(Zdroj: shmu.sk)