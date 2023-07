Prezidentka pripomína dátum žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová vyzýva Slovákov žijúcich v zahraničí na to, aby nezmeškali dátum žiadosti o voľbu poštou v predčasných septembrových parlamentných voľbách. Požiadať o voľbu poštou môžu do deviateho augusta. Upozornila na to na sociálnej sieti. Bola by podľa nej škoda, ak by preto prepadol ich hlas.