Problémy s pediatrami potrebujú akútne aj systémové riešenia, myslí si Progresívne Slovensko

Z hľadiska akútnych riešení je podľa neho potrebné skrátiť ordinačné hodiny ambulantných pohotovostných služieb, ako aj optimalizovať body pohotovostí. Navrhuje tiež, aby boli v budúcnosti ambulantné pohotovosti čo najviac koncentrované do nemocničných urgentných príjmov, čím by sa vytvorili takzvané nízkoprahové urgentné príjmy. "To znamená, že všetku urgentnú starostlivosť nájde pacient na jednom mieste. Ak teda prídete na urgentný príjem s menej závažným prípadom, personál vás môže rovno presunúť do ambulantnej pohotovosti a naopak," vysvetlil Dvořák.

Archívne video: Skrátenie APS pediatrov neomladí, potrebné sú systémové riešenia. LOZ navrhuje opatrenia, ktoré prilákajú mladých pediatrov do ambulancií

Skrátenie APS pediatrov neomladí, potrebné sú systémové riešenia. LOZ navrhuje opatrenia, ktoré prilákajú mladých pediatrov do ambulancií (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rýchla záplata

Tieto riešenia však považuje len za "rýchlu záplatu". Na celkovú stabilizáciu pediatrie sú podľa neho potrebné aj systémovejšie riešenia. V prvom kroku je podľa neho nutné odbremeniť všeobecných lekárov napríklad prostredníctvom posilnenia kompetencií ambulantných internistov. "Tak ako doteraz, internisti aj naďalej môžu riešiť vysoký tlak, robiť predoperačné vyšetrenia, sono, EKG a iné. Po novom však budú mať na starosti aj chrípky, preventívne prehliadky a iné veci, ktoré musia robiť aj všeobecní lekári," ozrejmil Dvořák.

Následne by podľa neho mohli všeobecní lekári prevziať časť povinností pediatrov. "Asi polovica našich pediatrov sa stará aj o dospelých ľudí, o takzvaný dorast do dovŕšenia 28. roku. Pacientov starších ako 18 rokov môžeme pritom bezpečne presunúť k všeobecným lekárom pre dospelých. Ak by bolo treba pediatrov odbremeniť ešte viac, môžeme posunúť túto hranicu na 15 rokov," navrhuje Dvořák.

Je tiež podľa neho načase začať diskutovať, či by bežnú starostlivosť o deti nemali vykonávať častejšie všeobecní lekári. Považuje tiež za potrebné pokračovať v posilňovaní kompetencií sestier, odstraňovaní administratívnych bariér, zatraktívňovaní rezidentského štúdia, elektronizácii, vzdelávaní rodičov, podpore vzniku nových ambulancií a mnohých ďalších oblastiach.