K stabilizácii v ambulantnom sektore má prispieť reforma, uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR

BRATISLAVA - K stabilizácii všeobecných lekárov a lekárov špecialistov má prispieť reforma ambulantného sektora. Má priniesť okrem iného novú verejnú minimálnu sieť a nový zoznam zdravotných výkonov. Uviedlo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Reagovalo tak na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý upozornil, že s dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti je v praxi veľký problém.

"MZ si uvedomuje problém s nedostatkom lekárov. V Slovenskej republike nebola ambulantnému sektoru v posledných dekádach venovaná dostatočná priorita a pozornosť, či už z pohľadu odborného rastu, rozvoja alebo financovania. Tento problém je jednou z priorít a ministerstvo ho rieši," skonštatovalo. Rezort poukázal na to, že tento rok schválil napríklad strategický rámec reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030. Navrhuje v nej okrem iného posilniť kompetencie všeobecných lekárov, primárnych pediatrov či sestier, ale aj znížiť administratívnu záťaž či zmeny vo financovaní. Pripomenul tiež spustenie výzvy z plánu obnovy na podporu ambulancií v nedostatkových oblastiach. Avizuje tiež nový zoznam zdravotných výkonov pre ambulantný sektor, ktorý by mal platiť od 1. januára 2024.

archívne video

Prebieha optimalizácia siete nemocníc

Ministerstvo deklarovalo, že pracuje tiež na novej verejnej minimálnej sieti špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Poukázalo tiež na prebiehajúcu optimalizáciu siete nemocníc, ktorá podľa neho stanovuje čakacie lehoty na plánovanú zdravotnú starostlivosť. Pracuje tiež na národnej stratégii riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2030, ktorej cieľom je zvýšiť počet zdravotníkov, ale aj dosiahnuť zvýšenie spoločenského uznania ich povolania a zabezpečiť motiváciu vykonávať zdravotnícke povolanie kvalitne. Samosprávne kraje majú podľa neho tiež vlastné motivačné programy na rozvoj a podporu zdravotníctva.

ÚDZS v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok upozornil, že pacienti čakajú na vyšetrenie u špecialistu bežne aj niekoľko mesiacov či rokov. Poukázal tiež na to, že viac ako štvrť milióna ľudí nemá zazmluvneného všeobecného lekára. Ministerstvo reagovalo, že významná časť z týchto ľudí môže pracovať v zahraničí. Pripomenulo, že všeobecný lekár je povinný uzatvoriť dohodu s každým pacientom, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v danom zdravotnom obvode.