Vymenil Rusko za Ukrajinu? Nečakaný zvrat u známeho Slováka: V cele nás bolo 60, neľudské podmienky

Galéria fotiek (1) Vyzerá to tak, že hudobný skladateľ Ján Mazák zmenil názor

Zdroj: Facebook/Jean de Mazac

KOŠICE - Meno Ján Mazák sa za posledných pár mesiacov dostalo do širšieho povedomia ľudí. Začiatkom mája obletela médiá správa o mužovi, ktorý sa v neopréne a nafukovacom kolese chcel po hraničnej rieke Narva dostať z Estónska do Ruska, kde chcel začať svoj nový život. Aktuálne to vyzerá, že na svoju vysnívanú krajinu radikálne zmenil názor.