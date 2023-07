Ďalšia sieť cenovo dostupných predajní na obzore: Na Slovensko má mieriť obľúbený poľský reťazec

V náborovom príspevku sa píše, že Biedronka hľadá talenty na Slovensku. Potenciálnych záujemcov láka na plat vo výške 1200 až 2500 eur mesačne, 20 dodatočných firemných benefitov a príspevok na relokáciu do Varšavy. Upozornili na to Hospodárske noviny. Nemá tak ísť o nábor personálu do predajní na Slovensku, ale s najväčšou pravdepodobnosťou o tvorbu tímu, ktorý v poľskej centrále začne riešiť agendu potrebnú na otváranie prvých slovenských predajní. Požadovaná je okrem slovenčiny aj angličtina. Poľština nutná nie je. Ďalšia verzia náborovej reklamy hľadá ľudí zo Slovenska, ktorí by sa podieľali na vývoji vlastných značiek a kontrole kvality.

V apríli firma potvrdila, že v hre je príchod na Slovensko, alebo do Rumunska. V tom čase ešte len analyzovali trh a realizovali detailný prieskum. V Poľsku Biedronka zvádza najväčší boj s nemeckou sieťou Lidl. Noviny citujúc Slováka, ktorý žije v Poľsku, uvádzajú, že diskont sa zameriava na mäsové výrobky a mliečne produkty, predáva ich najmä pod vlastnými značkami. Ponuka alkoholu, predmetov osobnej hygieny či pochutín je obmedzenejšia a nehodí sa tak na väčšie nákupy.

Patryk Skrzat, editor portálu Businessinsider.pl pre nich však zasa uviedol, že dnes je to už obchod v podstate pre každého. Na Slovensku by mohol mať šancu na úspech, ale nebude mať cestu dláždenú zlatom. „Na domácom trhu ťažia zo svojej veľkosti, no na Slovensku by začínali v podstate od nuly,“ povedal.

Diskont z Poľska, ktorého názov v preklade znamená Lienka, je vlastnený Portugalcami. Za sebou má tiež niekoľko škandálov. Dostal napríklad pokutu vo výške 115 miliónov zlotých za nesprávne uvedené ceny, čo je v prepočte približne 24 miliónov eur. Do sporu sa však dostali aj s poľskými farmármi, ktorým sa nepáčil skrytý dovoz zahraničnej produkcie. V ich regáloch sa tiež mali nájsť plodiny zo zahraničia, ktoré boli označené ako poľské.