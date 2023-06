Slováci zažívajú pri nákupoch nepríjemný šok: Z petržlenu sa stal nedostatkový tovar! Obchodníci vysvetľujú dôvody

Archívne video: Slováci využili sviatok na nakupovanie v Maďarsku: Preplnené parkoviská!

Do redakcie sa nám ozvala čitateľka, ktorá si chcela doplniť zásoby zeleniny predtým, ako sa pustila do varenia nedeľného vývaru. Keďže sa jej minul aj petržlen, bez ktorého si ho nevie predstaviť, manžela poprosila, aby ho zbehol do blízkeho obchodu kúpiť. Ten jej však po pár minútach telefonoval, že petržlen nemajú. Šťastie išiel teda skúsiť do ďalších obchodov. Obišiel však naprázdno - v žiadnej predajni túto zeleninu nemali. S podobným problém nás kontaktoval aj ďalší čitateľ. Ako sme zistili, problém s petržlenom skutočne existuje a pripúšťajú ho aj samotné obchody.

Sieť predajní Coop Jednota vysvetlila, že aktuálne je obdobie, kedy končia zásoby slovenskej produkcie petržlenu z prechádzajúcej sezóny, preto je táto položka ťažšie dostupná. „V tomto prechodnom období nahrádzame v našej maloobchodnej sieti petržlen ekvivalentom, ktorým je paštrnák," uviedli. "Petržlenová kríza" by však nemala trvať dlho. "Novú úrodu petržlenu od slovenských pestovateľov očakávame v priebehu 3 – 4 týždňov,“ avizujú.

Podobne je na tom aj Lidl. „Petržlen z minuloročnej úrody sa už minul, preto sme sezónu ukončili. Týka sa to i dovozu. Dočasný výpadok sme nahradili importom paštrnáku z Holandska, momentálne už druhý týždeň máme v predaji i novú úrodu zväzkového petržlenu s vňaťou z Maďarska. V dohľadnej dobe nastúpi už i slovenská produkcia a následne budeme opäť ponúkať i balený a voľný petržlen,“ vysvetlili.

Problémy pripustila aj sieť predajní Tesco. „Momentálne v našich predajniach Tesco ponúkame čerstvý zväzkový petržlen s vňaťou, evidujeme dočasný výpadok klasického petržlenu bez vňate, avšak naši zákazníci nájdu v priebehu pár týždňov na pultoch predajní opäť aj klasický petržlen,“ uviedli.

Výpadok petržlenu potvrdila aj sieť predajní Billa. Dôvodom je podľa nich nesplnenie kvalitatívnych parametrov zo strany dodávateľa.