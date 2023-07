Krátko pred voľbami inkasuje Za ľudí ďalšiu ranu: Odchod zakladajúceho člena, toto vraj nemali robiť!

BRATISLAVA - Koncom mája prišla pre stranu Za ľudí ďalšia politická rana. Hoci sa niekoľko mesiacov pred sviatkom demokracie strana pridala do koalície s OĽaNO a priatelia, jej ďalšie fungovanie bude bez ďalšieho zakladajúceho člena. Mnohí už stranu "familiárne" a zo žartu prezývajú "bez ľudí" a každého polroka majú na to nový a nový dôvod. Stranu totiž opúšťa ďalší zakladajúci člen.

archívne video

Hlavný ekonóm strany, ktorý sa do Za ľudí pridal na základe odporúčania exministra financií Ivana Mikloša, teraz mení názor a po mesiacoch práce pre Veroniku Remišovú ako predsedníčku odchádza zo strany, čo oznámil až začiatkom júla.

Rozhodol sa okamžite po rokovaní predsedníctva

"Koncom mája som po rokovaní predsedníctva politickej strany Za ľudí predsedníčke Veronike Remišovej osobne odovzdal oznámenie o ukončení môjho členstva v strane Za ľudí. Dôvodom bola skutočnosť, že strana Za ľudí vstúpila do volebnej koalície s hnutím OĽaNO a politickou stranou Kresťanská únia. Vždy som tvrdil, že niečo také pre mňa neprichádza do úvahy. Predsedníčke Remišovej som sa za našu doterajšiu spoluprácu poďakoval, no zároveň som jej povedal, že týmto sa naše cesty v straníckej politike rozchádzajú," prezradil v statuse Meravý.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky - Ján Zemiar

OĽaNO svoj zámer prezradilo až s príchodom júla, rozhodnutie o koalícii prijalo už skôr

Zámer, že chce Matovič ísť do volieb v koalícii KÚ a Za ľudí prezradilo hnutie OĽaNO a priatelia až začiatkom júla, hoci podľa toho, čo tvrdí Meravý, sa takto malo hnutie rozhodnúť už pred niekoľkými týždňami.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Maarty

Moje nádeje boli sklamané, tvrdí Meravý

Meravý Miklošovo odporúčanie vstúpiť do strany potvrdil, no sám mal ešte pred parlamentnou politikou významnú kariéru. "Jej zakladateľovi Andrejovi Kiskovi som pomáhal ešte v jeho prezidentskej kampani v roku 2014, v ktorej porazil Roberta Fica. Ako bývalý člen SDKÚ-DS som vkladal veľké nádeje do Kiskovho projektu a veril som, že jeho strana bude silnou stredopravou stranou so solídnym odborným zázemím a schopnosťou kompetentne riadiť štát. S ľútosťou musím skonštatovať, že moje nádeje boli sklamané. Strana poslúžila v prvom rade ako výťah do vysokých funkcií pre Kiskovych blízkych ľudí. Otec zakladateľ krátko po voľbách odišiel a strana zložená z ideologicky a osobne nekompatibilných osobností sa čoskoro rozpadla," popisuje dianie po voľbách 2020 Meravý.

V septembrových parlamentných voľbách Meravý už nemienil kandidovať. "Podporím však takú politickú stranu, ktorá bude garantovať proeurópsku zahraničnú politiku, rozvoj ekonomiky a zdravé verejné financie," uzavrel.