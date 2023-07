Bitka v bratislavskej predajni: SBS-kári dokopali zákazníka! Odfotil ich v tričku motorkárskeho proruského gangu

Ondrej si išiel v nedeľu podvečer nakúpiť do jednej z bratislavských predajní Billa, keď ho napadli dvaja príslušníci SBS-ky. "Šiel som si nakúpiť. V tom ma v priestore predajne – v uličke pri čipsoch – zablokovali z jednej aj z druhej strany,“ povedal pre Aktuality napadnutý Ondrej. K útoku prišlo po slovnej potýčke. Ondreja zvalili na zem, jeden ho priľahol a druhý ho niekoľkokrát kopol do chrbta. V predajni bolo pritom niekoľko ľudí.

"Len tam stáli a pozerali ako teliatka. Zamestnanci tiež nereagovali,“ zdôraznil mladík s tým, že neprišiel ani nikto z vedennia. Ondrej preto zavolal políciu, ktorá prišla do desiatich minút a on sám skončil na pohotovosti, kde ho museli ošetriť. Napadnutý muž má niekoľko odrenín a podliatín, pomliaždené rebrá a natiahnutú krčnú chrbticu.

Odfotil ich v proruských tričkách

Portál informuje, že útočníkmi sú otec a syn a dôvodom incidentu bolo pravdepodobne to, že Ondrej ich začiatkom júla odfotil v rovnakej predajni v tričkách proruského motorkárskeho gangu Brat za brata a poslal to manažmentu predajne. Pred bitkou dvojica na Ondreja kričala, že prečo ich fotí. Ten si nevie vysvetliť, ako vedeli, že to bol on, keď im odfotil chrbty.

Portál oslovil aj špecialistu komunikácie Billy Mareka Krajvara, ktorý uviedol, že okamžite po oznámení oncodentu začali interné vyšetrovanie a sú plne súčinní s políciou. "Je dôležité upozorniť, že dotyční strážnici SBS nie sú zamestnanci spoločnosti Billa. Ochranu našich objektov zabezpečuje ako dodávateľ súkromná bezpečnostná služba, s ktorou budeme prehodnocovať ďalšiu spoluprácu," upozornil Kravjar. Dodal, že externá SBS Lama s dotyčnými násilníkmi okamžite ukončila pracovný pomer.

Združenie Brat za brata je zoskupením podobným známym Nočným vlkom. Združenie vzniklo odchodom niektorých členov európskych Nočných vlkov, ktorí si vytvorili občianske združenie Motorkári Slovenska. Tí dnes svoje aktivity koordinujú s ruskou ambasádou na Slovensku.