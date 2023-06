Na schodoch pred podnikom v Nitre si užívali kolegovia: Polícia ich vypátrala! Hanbím sa, priznala mladá žena

Mostná ulica v Nitre je známa tým, že je na nej množstvo klubov a barov, do ktorých sa chodia zabávať prevažne mladí ľudia. Rušno je na nej najmä cez víkend, no prázdna nebýva ani uprostred týždňa. O to nepochopiteľnejšie je správanie sa dvoch ľudí, ktorí si užívali sex na schodoch jedného z podnikov, a to priamo pred očami okoloidúcich ľudí.

Video, na ktorom je párik zachytený, obletelo sociálne siete. Vidno na ňom muža a ženu, ktorí si užívajú sexuálne radovánky priamo na schodoch a vôbec ich netrápi, že okolo chodia ľudia. Polícia ich však už vypátrala a hrozia im problémy. Infomuje o tom portál noviny.sk. Ide o kolegov - 21-ročnú ženu z Ukrajiny a 29-ročného muža z Indie.

Galéria fotiek () Pár v Nitre sa oddával sexu priamo na rušnej ulici

Zdroj: archív Topky.sk

Muž išiel do Nitry na diskotéku a pozval aj kolegyňu. Párty sa však zrejme zvrhla a pár svoje pudy nedokázal udržať na uzde. Polícia už obidvoch vypátrala. Obaja priznali, že sa za svoje správanie hanbia, najviac to mrzelo ženu. Obaja však majú teraz problém. "Uznesením povereného vyšetrovateľa bolo v uvedenej veci vznesené obvinenie dvom osobám. Za prečin výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva," vyjadril sa pre portál hovorca prokuratúry v Nitre, Jaroslav Maček. Mužovi a žene teraz hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.