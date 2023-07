Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala zákon o ochrane spotrebiteľa

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok vetovala zákon o ochrane spotrebiteľa a vrátila ho na prerokovanie do Národnej rady (NR) SR. Prezidentka namietla nesúlad s ústavou niektorých ustanovení, ktoré sa do zákona dostali ako pozmeňujúce návrhy v II. čítaní a týkajú sa zodpovednosti za zverejňovanie a šírenie nepravdivých informácií. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

"Ide o body, ktoré boli do vládneho návrhu zákona pridané na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v II. čítaní, a to bez predchádzajúcej odbornej diskusie. Týkajú sa ochrany dobrého mena, občianskej cti a existencie dobrých rodinných vzťahov," uviedol Strižinec.

Archívne video

Zákon zavádza definíciu primeraného zadosťučinenia, ak sa preukáže, že neoprávnený zásah bol spôsobený zverejnením alebo šírením nepravdivej informácie o fyzickej osobe, a to aj vtedy, ak sa ten, kto sa neoprávneného zásahu dopustil, spoliehal na hodnovernosť zdroja informácie a jej pravdivosť si neoveril.

"Takáto úprava by mala negatívny dopad na prácu novinárov a komentátorov, ktorí preberajú a komentujú vyjadrenia, výroky a názory tretích osôb, vrátane politikov," upozornil Strižinec. Dotkla by sa všetkých, ktorí zverejňujú informácie napríklad aj v statusoch, videách alebo komentároch na sociálnych sieťach a postihla by bez rozdielu dezinformácie aj spravodajské informácie.

Prezidentka je presvedčená, že nedostatky v zákone môžu spôsobiť závažné výkladové a praktické problémy pri jeho uplatňovaní. Takýto zásah do ustáleného stavu ochrany osobnosti počas volebnej kampane tesne pred parlamentnými voľbami považuje za nepremyslený, nezodpovedný a pre slobodnú spoločnosť a kontrolu výkonu verejnej moci občianskou spoločnosťou aj za nebezpečný.

Vlastný zákon mal zaviesť napríklad nové požiadavky pri zmluvách uzatváraných na diaľku v súvislosti s digitalizáciou či novú reguláciu označovania cien pri znižovaní ceny.