Tolerancia násilia je na Slovensku stále veľkým problémom, tvrdí Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Na Slovensku je veľká tolerancia násilia. Upozornila na to prezidentka SR Zuzana Čaputová po štvrtkom stretnutí s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom, ministerkou spravodlivosti Janou Dubovcovou a prvým viceprezidentom Policajného zboru Brankom Kiššom. Diskutovali spolu o opatreniach na posilnenie ochrany žien pred násilím v súvislosti s úkladnou vraždou v Dubnici nad Váhom.

"Sú tri oblasti, kde sa dajú urobiť systémové kroky v prospech prevencie, v prospech ochrany obetí násilia najmä na ženách, ktoré je na Slovensku stále obrovským problémom, vrátane veľkej tolerancie násilia na ženách. Množstvo štatistik ukazuje, že spomedzi európskych krajín je tolerancia vo verejnej mienke ďaleko vyššia než by bolo zdravé," uviedla prezidentka. Priblížila, že diskutovali o viacerých opatreniach na posilnenie ochrany žien pred násilím. Rozprávali sa napríklad o štandardných postupoch, ktoré by sa mohli prijať v horizonte týždňov.

Video: Prezidentka Zuzana Čaputová rokovala s ministrami o prevencii násilia na ženách

"Aby sa zjednotili postupy odborníkov v prípade starostlivosti o pacientov, ktorí môžu byť potenciálne nebezpeční," doplnila. Ozrejmila, že novela Trestného zákona, o ktorej sa napokon v parlamente nerokovalo, zase obsahovala ustanovenia vhodné na riešenie problematiky násilia na ženách. Ide napríklad o detenčné centrá, ochrannú liečbu či nové inštitúty. Do úvahy podľa nej prichádza ich presadenie v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka poznamenala, že vylepšiť by sa dalo aj metodické usmernenie týkajúce sa násilia na ženách, posilniť tiež treba špecializáciu v tejto oblasti. "V neposlednom rade chce Policajný zbor posilniť komunikáciu o násilí na ženách. To znamená, aby sa posilnila rovina oznamovania a ohlasovania týchto skutkov," zhrnula.