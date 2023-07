Klusa si grilujú z každej strany: Na jar vyhlasoval, že v politike končí, teraz totálne otočil!

BRUSEL/BRATISLAVA - V politike, hlavne v tej slovenskej, sme si už zvykli na fenomén rýchlej zmeny názorov. Niekedy sa môže voličom z množstva informácií doslova zatočiť hlava a nechápu tomu, čo sa deje a ako sa dokážu názory tak rýchlo meniť. Podobne je to aj v prípade bývalého SaSkára, kandidáta do Európskeho dvora audítorov (EDA) Martina Klusa. Tomu satirická stránka pripomenula jeho pomerne nedávne vyhlásenie k téme volieb a už je všetko inak!

archívne video

Na sociálnej sieti sa na stránke Zomri objavilo video, ktoré pochádza z jarného vypočutia Klusa na pozíciu do spomínaného dvora audítorov (EDA), kde sa uchádzal o významnú funkciu. Škandál však nastal po tom, čo Klus po vypočutí na výbore európskeho parlamentu nedostal ani jeden hlas za, kým proti bolo dvadsať europoslancov. Celá situácia sa vyvrbila až tak, že samotná prezidentka Zuzana Čaputová vyzývala vtedajšiu vládu Eduarda Hegera, aby nomináciu stiahli. Klus sa nakoniec vzdal sám a kandidatúru stiahol.

Nebudem sa uchádzať o podporu v parlamentných voľbách, sľuboval Klus na jar

Na vypočutí však zaznelo pomerne zaujímavé vyjadrenie, ktoré sa týka parlamentných volieb a ktoré vyznieva pomerne zvláštne v porovnaní s tým, čo sa práve okolo Klusa deje.

"Niekoľkokrát som verejne vyhlásil, že sa nepridám k žiadnej strane, nebudem kandidovať v najbližších voľbách, ktoré budú na Slovensku 30. septembra," hovoril v angličtine na vypočutí na jar Klus. "Ak nebudem pokračovať ani v európskych štruktúrach, tak sa pravdepodobne vrátim na akademickú pôdu," dodal Klus, ktorý však zrejme ešte v tom čase netušil, ako sa vyvinie politická situácia na Slovensku, no už v tom čase bola vláda Hegera bez dôvery parlamentu.

Klus sa napriek sľubu objaví na kandidátke Sme rodina

Klus, ktorý sľuboval pred jeseňou odchod z národnej politiky sa však teraz podľa portálu Aktuality.sk objaví na 150. mieste kandidátky Sme rodina. Nejde pritom o Klusovu prvú stranu, pričom predtým pôsobil v strane Sloboda a Solidarita. Sme rodina už pritom vo veľkom kampaňuje v menších aj väčších mestách, no ešte sa v ich blízkosti Klus neobjavil a nateraz nie je isté, či tomu tak aj bude.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pozvali ma ako nestraníka, vysvetľuje Klus

Kandidatúru potvrdila už aj samotná strana a tiež Klus v statuse. "Ak je toto dôvod na šok, veľké sklamanie a všakovaké posmešky, ktoré tu o sebe posledné hodiny od niektorých komentujúcich čítam, čudujem sa, no rešpektujem to. Pre mňa bolo pri rozhodovaní prijať túto kandidátku podstatné to, že v ťažkých časoch, do ktorých sa rútime, máme jasnú zahraničnopolitickú garanciu v ďalšej politickej strane," tvrdí Klus.