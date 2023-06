Najnovší PRIESKUM je tu: Smer všetkých prevalcoval, Danko dokázal to, o čom iní len rozprávajú

BRATISLAVA - Na svete je najnovší politický prieskum, ktorý zverejnila televízia Markíza. Ten za víťaza parlamentných volieb, ktoré sa budú konať koncom septembra, favorizuje stranu Smer-SD, za ktorou nasleduje Hlas a Progresívne Slovensko. Do parlamentu by sa naopak nedostali napríklad Demokrati ani Aliancia.

Robert Fico pokračuje vo svojej dominancii, čo sa týka predvolebných prieskumov. V tom najnovšom, ktorý pre televíziu Markíza urobila agentúra FOCUS, by jeho strane svoj hlas odovzdalo 19 percent voličov. O necelé tri percentá menej (16,3) získal Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim a s 13,5 percentami skončila na treťom mieste strana PS. Štvrtej Republike vyjadrilo v prieskume svoju podporu deväť percent opýtaných, Kollárovej Sme rodina niečo vyše šesť percent (6,1) a KDH a hnutiu OĽaNO a priatelia presne šesť percent. Do parlamentu by sa prvýkrát v rámci predvolebných prieskumov dostali aj národniari (5,5 percenta), ktorí sú nasledovaní SASKOU. Tá by preliezla len tak-tak, získala by päť percent.

archívne video

Keby sa voľby konali teraz, oči pre plač by ostali Aliancii (3,9 percenta) aj Demokratom (3,6 percenta), ktorým sa v prieskumoch stále nedarí a ešte ani raz sa nedostali cez pomyselnú hranicu piatich percent. Za nimi skončili Kotlebovci (2,1 percenta) aj Modrí, Most-Híd, ktorých do volieb povedie bývalý viacnásobný premiér Mikuláš Dzurinda, Maďarské fórum (1,4 percenta) a Za ľudí, ktoré v prieskume nedosiahlo ani jedno percento (0,7).

Čo sa týka rozdelenia kresiel v NR SR, koalícia Smeru, Hlasu a Republiky by ich dokopy mala 77, čo by im stačilo na ústavnú väčšinu. Spojenie Smeru, Hlasu, Sme rodina a Republiky by bola ešte úspešnejšia - získali by 81 kresiel. Ešte o jedno kreslo viac by ale mala koalícia strán Hlas, PS, Sme rodina, KDH a SASKA.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel

Politológ hodnotí návrat Danka

Politológ Radoslav Štefančík si všíma vzostup Andreja Danka a jeho strany SNS, ktorá sa z hĺbok nezvoliteľnosti vyšvihla až na päťpercentnú hranicu. "Danko dokázal to, o čom iné strany len rozprávali, keď pospájal viaceré prúdy," zhodnotil Štefančík. Zároveň skonštatoval, že dôvod na radosť má aj Boris Kollár, ktorému očividne neuškodila jeho kauza s Barborou Richterovou. V porovnaní s májovým prieskumom totiž Sme rodina dosiahla len o pár desatín percenta menej. Podľa odborníka však nie je vylúčené, že sa vplyv kauzy, ak bude pokračovať aj naďalej, prejaví neskôr.