Aké počasie si pre nás pripravilo leto? Predpovede znejú DESIVO! Pripraviť sa musíme na besnenie živlov

BRATISLAVA – Výkyvy počasia dokážu človeku ľahko skaziť náladu a zdá sa, že na poriadne zmeny by sme sa mali pripraviť aj toto leto. Aj keď je predpoveď počasia v dlhom časovom horizonte skoro nemožná a o tom, ako bude vyzerať priebeh leta môžeme len polemizovať, zdá sa, že už dnes vedia meteorológovia povedať, aký charakter bude mať letné počasie na Slovensku. Podľa odborníkov z Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) by sme sa aj u nás doma mali pomaly začať pripravovať na katastrofické počasie.

Predpovede na toto leto podľa numerického modelu ECMWF predpokladajú, že toto leto sa vĺn tropických horúčav obávať nemusíme. Panovať by malo prevažne teplotne priemerné počasie, informuje portál iMeteo. V priebehu školských prázdnin by sme tak na Slovensku mohli zažívať stabilné teploty v rozmedzí od 25°C do 30°C.

S letom sa prirodzene spájajú aj dni, počas ktorých by sme celý deň najradšej strávili v tieni. Tropické dni, počas ktorých teplota stúpne nad 30°C tak môžeme očakávať aj v júli či auguste, nemali by však byť až tak časté. Odborníci neočakávajú ani niekoľko dňové vlny tropických teplôt podobné tým, ktoré nám počas leta dávali zabrať v priebehu posledných pár rokov.

Aj keď si peňaženky mnohých domácnosti vydýchnu, že v tomto roku ušetria na faktúrach za klimatizáciou spotrebovanú elektrinu, naše územia by stále mohli skúšať výkyvy počasia.

Pripraviť sa musíme na časté búrky

Pozitívnou správou tohto leta je, že slovenský poľnohospodári by sa v tomto roku nemuseli obávať nedostatku zrážok a s tým spojeného sucha. Práve naopak, Slovensku bude skúšať úplne opačný problém. Pred letnou sezónou by sme sa mali pripraviť na zrážkovo nadpriemerné leto.

Už v prvých júlových týždňoch sa musíme pripraviť na intenzívne zrážky a letné búrky, ktorých bude v tejto letnej sezóne naozaj dosť. Prvú ochutnávku toho, čo nás čaká v najbližších týždňoch sme si mohli vyskúšať už za posledných pár dní, kedy sa naprieč celým Slovenskom valil jeden búrkový front za druhým.