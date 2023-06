Po nádherných dňoch ďalšia zmena! Už v týchto chvíľach preberá vládu studený front: Nepotešia sa ani dovolenkári

BRATISLAVA – Slovensko dnes po niekoľkých teplejších dňoch opäť zasiahlo ochladenie a búrky. Tie nezavítali len k nám, ale aj do obľúbených dovolenkových destinácií Chorvátska a Talianska. Ak patríte k milovníkom slnka a horúčav, nemusíte vešať hlavu, ochladenie nepotrvá dlho a opäť sa vrátia letné teploty. V Španielsku by, naopak, v týchto dňoch privítali o pár stupňov menej. Krajinu sužujú veľké horúčavy a sucho.

archívne video

Dážď s búrkami sa v uplynulých hodinách prehnal Nemeckom, Rakúskom, Českom a Poľskom. Práve od našich susedov k nám prišiel studený front, ktorý ovplyvňuje počasie. Okrem ochladenia prináša prehánky a na niektoré miesta aj búrky, tie zasiahnu najmä Košický, Prešovský a niektoré okresy Banskobystrického kraja. Pre východ krajiny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav najnižší stupeň výstrah. Dnešné teploty sú vcelku príjemné, pohybujú sa od 20 do 27 °C.

Ochladenie príde aj do Chorvátska

Predošlé dni sa niektorými chorvátskymi regiónmi prehnala víchrica, hoci stále boli príjemné teploty. Od stredy uvádza N1 daždivú epizódu s miernym poklesom teploty do 20 °C, búrkami a prehánkami. V piatok sa začne pomaly oteplovať, no premenlivé počasie môže naďalej pretrvávať. Dlhodobejšia predpoveď uvádza, že júl bude nadpriemerne teplý, ale aj nadpriemerne daždivý, v auguste by mali prehánky ustať a počasie bude ustálenejšie.

Galéria fotiek () Zdroj: gettyimags.com

Upršané Taliansko

Tieto dni si aj v mnohých častiach Talianska dáva leto prestávku. Silné búrky predpovedá 3Bmeteo už vo štvrtok večer a to najmä v severnej časti krajiny. V piatok sa na väčšine stredo-severských regiónov nepriaznivé počasie rozšíri s rizikom búrok a krupobitia. Teploty sa však zahanbiť nedajú a nasledujúce dni sa budú pohybovať od 25 do 33 °C.

Galéria fotiek () Zdroj: gettyimages.com

Horúčavy v Španielsku

Kým dovolenkári v Chorvátsku a Taliansku musia rátať s dažďom a búrkami, tí, ktorí sa vybrali do Španielska, sa v týchto dňoch riadne potia. Krajinu zasiahla vlna horúčav a ortuť teplomera sa v mnohých regiónoch šplhá v týchto dňoch nad 40 stupňov Celzia. Napríklad v meste Morón de la Frontera v Andalúzii namerali v pondelok až 44 stupňov. Podobné horúčavy potrápia miestnych aj dovolenkárov ešte aj v stredu, postupne o niečo klesnú.