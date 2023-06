Absolútne nepochopiteľné správanie šoférov počas ťažkej nehody! Polícia zúri, TOTO snáď nie je ani pravda

Archívne video: Dopravná nehoda v Senci, auto ostalo prevrátené na streche

Nad správaním niektorých účastníkov cestnej premávky krútia hlavami aj samotní muži zákona. „Dopravní policajti na mieste udalosti podľa potrieb bezpečnostnej situácie riadili cestnú premávku, dokumentovali dopravnú nehodu a okrem toho spozorovali množstvo nezodpovedných vodičov. Tí počas prejazdu okolo miesta dopravnej nehody ohrozovali a obmedzovali rýchlosť ostatných účastníkov cestnej premávky vyhotovovaním videozáznamov a fotiek z miesta udalosti,“ komentovala polícia, ktorá šoférom odkazuje, že nehoda nie je senzácia.

Za necelé tri hodiny zistili celkovo 20 priestupkov spočívajúcich v porušení zákazu obsluhovania telefónu počas vedenia vozidla bez systému voľné ruky. „19 priestupkov bolo vyriešených na mieste v blokovom konaní v celkovej výške 2 600 eur. S jedným vodičom bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku, bol mu zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda mu bola zakázaná,“ uviedli.

Ako zdôraznili, počas šoférovanie je natáčanie a fotenie na miestach dopravných nehôd veľmi nebezpečné a nanajvýš bezohľadné voči ostatným vodičom, ktorí musia nie na krátky čas zotrvať v kolónach. „Vyzývame preto tých, ktorí prechádzajú okolo dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, aby v žiadnom prípade počas vedenia vozidla nenatáčali videá a ani nezhotovovali fotky. Svojím konaním obmedzujú ostatných účastníkov cestnej premávky, vytvárajú kolízne situácie a stávajú sa potenciálnymi tvorcami ďalšej dopravnej nehody alebo škodovej udalosti,“ upozornili.

Za uvedené porušenie zákona o cestnej premávke je možné uložiť vodičovi pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. V blokovom alebo rozkaznom konaní je možné uložiť vodičovi pokutu do výšky 150 eur.