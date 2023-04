Heger chce zrušiť usmernenie k tranzíciám, upozorňuje iniciatíva Ide nám o život

Galéria fotiek (2) Iniciatíva Ide nám o život

BRATISLAVA - Dočasne poverený premiér Eduard Heger plánuje zrušiť usmernenie ministerstva zdravotníctva k tranzíciám. V utorok na to upozornila iniciatíva Ide nám o život a s tým, že transrodoví ľudia by boli opätovne vystavení protiústavnej praxi nútených sterilizácií a bezpečnosť menšín na Slovensku by tak bola ešte viac ohrozená.