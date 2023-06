Šeliga chce ďalej presadzovať zmenu paragrafu 363: Rozhodnutie Ústavného súdu neznamená, že je paragraf v poriadku, tvrdí PS

BRATISLAVA - Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, že paragraf 363 Trestného poriadku nie je v rozpore s Ústavou SR, neznamená, že generálny prokurátor túto právomoc nemôže zneužívať a používať paragraf protiústavným spôsobom. Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Demokrati Juraj Šeliga. Rozhodnutie ÚS rešpektuje a v parlamente chce ďalej presadzovať zmenu paragrafu, aby ho nebolo možné zneužívať.

"Žiadali sme, aby ÚS SR určil ústavné mantinely používania paragrafu 363 Trestného poriadku a vo vyjadrení predsedu súdu sa objavili náznaky, že takéto mantinely v odôvodnení rozhodnutia môžu byť uvedené," uviedol s tým, že počkať treba na zverejnenie nálezu súdu. Aj predseda ÚS Ivan Fiačan podľa slov Šeligu povedal, že rozhodnutie ÚS neznamená, že generálny prokurátor môže robiť čokoľvek.

VIDEO Paragraf 363 Trestného poriadku nie je v rozpore s ústavou, rozhodol Ústavný súd SR

Ústavný súd SR v stredu rozhodol, že paragraf 363 Trestného poriadku nie je v rozpore s Ústavou SR, keď nevyhovel návrhu skupiny poslancov a prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorí paragraf na súde napadli.

Rozhodnutie ÚS o paragrafe 363 neznamená, že je paragraf v poriadku

Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o paragrafe 363 Trestného poriadku neznamená, že by bol tento paragraf v poriadku. Skonštatoval to Branislav Vančo z mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS). "Takisto to neznamená, že v individuálnych prípadoch nie je zneužívaný na ochranu kriminálnikov. Progresívne Slovensko bude mať vo svojom volebnom programe zrušenie paragrafu 363. Následne bude o zákonnosti vyšetrovania rozhodovať namiesto generálneho prokurátora sudca pre prípravné konanie," uviedol.

Smer-SD berie na vedomie rozhodnutie Ústavného súdu SR

Opozičný Smer-SD berie na vedomie rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, že ustanovenie paragrafu 363 Trestného poriadku je v súlade s Ústavou SR. TASR o tom informovali z tlačového odboru strany. Pripomenuli, že generálny prokurátor môže na základe tohto ustanovenia zrušiť akékoľvek právoplatné rozhodnutie v prípravnom konaní, ak nim bol porušený zákon. "Smer–SSD je dlhodobo presvedčený, že takéto oprávnenie je základným predpokladom fungovania prokuratúry, ktorá má zabezpečovať, že konanie orgánov v prípravnom konaní je v súlade so zákonom," podotkli. Smer-SSD verí, že po rozhodnutí Ústavného súdu "neopodstatnené a čisto politicky motivované útoky na ustanovenie paragrafu 363 Trestného poriadku skončia".