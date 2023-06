Korčok po nátlaku prelomil mlčanie: Otvorene prehovoril o svojej prezidentskej kandidatúre! Odkaz Čaputovej

Video: Politické očakávania okolo Korčoka narastajú, prelomil mlčanie ohľadom prezidentskej kandidatúry

O tom, že bývalý minister zahraničných vecí by mohol kandidovať v prezidentských voľbách sa špekuluje už istý čas. Tieto reči sa zintenzívnili najmä v posledných dňoch. Priznal to aj sám Korčok, podľa ktorého sa otázky ohľadne tejto témy zintenzívnili najmä po včerajšom vyhlásení prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá totiž oznámila, že kandidovať nebude. "Chcem poďakovať prezidentke Zuzane Čaputovej za všetko, čo urobila vo svojom doterajšom výkone prezidentského mandátu," povedal. Do zvyšného roka jej zaželal veľa síl. "Rozumiem dôvodom, ktoré uviedla a pre ktoré sa nebude uchádzať o ďalší prezidentský mandát. Aj hlava štátu je len človek," odkázal.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa vlastných slov si je zároveň vedomý toho, že v spoločnosti je dopyt po tom, aby bola zachovaná vysoká miera dôvery voči úradu prezidenta a úradu hlavy štátu. "Ja toto vnímam a zdieľam spôsob výkonu mandátu pani prezidentky. Zároveň sa chcem poďakovať každému, komu napadá moje meno v súvislosti s kandidatúrou," povedal. Poukázal na to, že vznikla nová situácia. "Budem zvažovať prezidentskú kandidatúru a iste pochopíte, že vzhľadom na to, že uplynulo len pár hodín, potrebujem dosť času, aby som tieto aspekty zvážil a či túto kandidatúru prijmem. Neviem vám dnes povedať dátum alebo obdobie, kedy sa rozhodnem," odkázal.

Ešte pred pár dňami Korčok prostredníctvom sociálnej siete poprosil médiá, ktoré ho žiadali o stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s prezidentskými voľbami, o pochopenie. V danom momente sa k nim vyjadrovať nechcel. "Rešpektujem úrad hlavy štátu, aj pani prezidentku osobne, a nebolo by odomňa korektné vyjadrovať sa predtým, než akékoľvek stanovisko poskytne ona sama," argumentoval. Múdrejší ohľadom jeho kandidatúry však nie sme ani dnes.

Prezidentské voľby by sa mali konať na jar 2024. presný dátum zatiaľ známy nie je.