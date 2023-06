Šokujúce VIDEO z Detvy: Medveď behal po ceste, dôchodcovi vošiel až do dvora! Domáci žijú v strachu

DETVA – O tom, že v Detve a okolí majú problémy s medveďmi, sme vás už tento týždeň informovali. Na sociálnych sieťach sa dokonca objavilo video, na ktorom je vidieť šelmu utekať po ceste za záhradami. To, čo sa stalo teraz, však doslova vyráža dych. Medvede totiž nielenže pobehujú v blízkosti obydlí, no nič netušiacemu dôchodcovi dokonca jeden vošiel aj do dvora.