Ľudia majú po vražednom útoku žraloka strach: Odborník vysvetlil, čím ich prilákate! TOTO nikdy nerobte

Pravdepodobnosť stretu so žralokom je síce malá, no mnoho ľudí je z tejto predstavy aj tak vydesených. Niektorí sa dušujú, že do Egypta a k Červenému moru už nepôjdu. Iní zasa váhajú, či nezostať radšej v bezpečí hotelového bazéna. Cestovateľ a potápač Richard Jaroněk však odkazuje, že stretnúť z blízka žraloka je ako vyhrať v lotérii.

Archívne video: Šokujúca tragédia: Mladého plavca roztrhal žralok

V rozhovore pre TN Live vysvetlil, že by sme mali v prvom rade už vopred eliminovať možnosť takéhoto stretu. „Platí vždy pravidlo, že by sme sa nemali kúpať pri súmraku a pri svitaní. Je to taký čas, kedy žraloky chodia loviť,“ radí.

Čo však robiť, ak sa predsa len ocitneme v blízkosti krvilačného zvieraťa? „Človek si musí zrovnať v hlave, že ten žralok je tam vždy, my o ňom nevieme, môže byť 20 metrov ďaleko. Nedesíme sa toho. Keď k nám pripláva žralok, tak by sme sa mali hlavne upokojiť, nerobiť to, čo robíme ako neškolení ľudia, ten prvý obranný reflex – krik, špliechanie, snaha odplávať preč,“ odkázal. Predstava, že pred žralokom stihneme odplávať preč, je totiž podľa neho nereálna. Ľudia však napriek tomu často podľahnú inštinktu a snažia sa čo najrýchlejšie odplávať. To je však chyba.

Galéria fotiek (3) Zdroj: twitter

„Žraloka nabudí práve tá panika, z jeho pohľadu tam to zvieratko umiera, kúri sa. On cíti vibrácie tvorov v tiesni,“ vysvetlil. Namiesto náhlivého a hlasného panikárenia by sme tak mali radšej sledovať tieň pod vodou a pomaly sa vrátiť k brehu, mólu či lodi. Útok žraloka totiž podľa neho nezačína tým, že odrazu pripláva priamo k nemu a zahryzne sa do neho. Najskôr ho skúma neinvazívnou cestou, napríklad do neho strčí plutvou.

Prezradil tiež, čo robia skúsení cestovatelia a plavci, keď na žraloka natrafia. „Keď poviem, ako to robíme my, tak budú ľudia krútiť hlavou. Normálne ich odstrčíme preč. Nemusíte ich mlátiť, normálne ho odstrčíte preč. Keď to ale poviete ľuďom, tak to môže byť desivé, nepredstaviteľné,“ dodal.