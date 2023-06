AKTUÁLNE Vodiči spozornite! V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, hlásia aj nehodu

Vodiči si počkajú okolo 30 minút na vjazde do Bratislavy na diaľnici D2 zo Stupavy. Nehodu dokumentujú na výjazde z D2 za čerpacou stanicou smerom na Patrónku. Počítať treba so zdržaním. Kolóna sa tvorí aj na D2 v smere Lozorno - Stupava - Lamač. Vodiči sa tam zdržia do 15 minút. So zdržaním do desiatich minút treba rátať na D1 v smere Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka a na Račianskej smerom do centra.

#VÝSTRAHA Na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca je v strednom pruhu odstavené auto. — Zelená vlna (@zelenavlna) June 13, 2023