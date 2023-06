Skrátenie ambulantných pohotovostí prehĺbi problém urgentov v nemocniciach

BRATISLAVA - Návrh na skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí ešte viac prehĺbi problém centrálnych príjmov a v konečnom dôsledku zhorší problém nedostatku pediatrov. Tvrdí to Lekárske odborové združenie (LOZ). Urgenty podľa neho ohrozuje aj chaos v regulovaní nemocníc a dlhodobé ignorovanie bezpečnostných predpisov. Zástupcovia odborárov o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii.

Preťaženie centrálnych príjmov na Slovensku je podľa predsedu LOZ jedným z hlavných problémov zdravotníctva. "Patria medzi najviac zaťažené centrálne príjmy v celej Európe, čo má nepriaznivý dopad na pacientov," uviedol predseda LOZ Peter Visolajský. Upozornil, že tí, ktorí potrebujú urgentnú pomoc, sú často odkázaní čakať pre preťažené centrálne príjmy pacientami, ktorí tam nepatria. "Táto situácia bola ešte pred skracovaným ambulantných hodín a skracovanie výrazne zhorší tento problém," dodal.

VIDEO Kríza centrálnych príjmov nie je iba problém Bratislavského kraja, ale celého Slovenska a problémy sa stále prehlbujú

Chaos v regulovaní nemocníc je podľa predsedu LOZ problémom, kde by priniesla poriadok sľúbená stratifikácia nemocníc. "Bratislavský kraj je typický príklad chaosu v tomto smere, kde jedna nemocnica si sama zatvorí centrálny príjem, hoci v stratifikácii sa píše, že ho musí mať, zatiaľ čo druhá nemocnica si otvorí novú nemocnicu len tak a povie, čo bude a nebude robiť," zdôraznil Visolajský.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Problém je aj v ignorovaní bezpečnostných predpisov

Problém je podľa LOZ aj v ignorovaní bezpečnostných predpisov. Odborári upozorňujú, že pokiaľ sa vedome porušujú vedením nemocníc, ministerstvom zdravotníctva a zdravotnými poisťovňami, vytvára sa vážne nebezpečenstvo pre pacientov. Pripomínajú, že je potom aj problém zohnať mladých lekárov, ktorí by chceli na urgentoch pracovať. Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20.00 h. Sieť detských pohotovostí sa má tiež zredukovať. Ministerstvo zdravotníctva to okrem iného odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.