Netradičný prieskum prekvapuje výsledkami: Ktorá strana by bola vaša druhá voľba? Lídri by mali zbystriť pozornosť

Kto by bol pre voličov druhá voľba?

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Skúste sa nachvíľu pred bitkou v politickom ringu zamyslieť nad možnosťou, že by voľby prebiehali iným spôsobom, a že by ste namiesto jednej strany mali na výber dve. Presne toto bola netradičná otázka v najnovšom prieskume, ktorého výsledky by rozhodne nemali podceňovať ani lídri politických strán. Čísla sú skutočne odlišné od toho klasického prieskumu.