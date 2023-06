Začalo vás škriabať v krku a nechcete si odoprieť zmrzlinu? Nemusíte! TIETO jedlá účinne zabojujú s boľavým hrdlom

BRATISLAVA – Ráno po prebudení ste zacítili bolesť v hrdle a už teraz viete, že si dnes žiadne jedlo nevychutnáte. Omyl! Niektoré jedlá vám spôsobia v hrdle oheň, iné uľavia. Ktoré to sú?

Bolesť hrdla môže sťažiť stravovanie. Prehĺtanie jedla môže zhoršiť symptómy a zhoršiť citlivé hrdlo. Avšak konzumovanie určitých potravín a vyhýbanie sa iným môže poskytnúť úľavu. Vírusy, baktérie, ale aj alergie môžu spôsobiť, že sa vaše hrdlo zmení na oheň. My vám poradíme, ktoré potraviny konzumovať a ktorým sa vyhnúť, ak ste sa zobudili s boľavým hrdlom.

Kurací vývar

Teplé polievky, konkrétne kurací vývar, nám veľmi dobre prospieva pri chrípke alebo boľavom hrdle. Ak nie ste fanúšikom teplých polievok v letných dňoch, mali by ste to prehodnotiť. Vývar totiž obsahuje živiny, ktoré môžu pomôcť pri bolestiach. Sodík v polievkach môže mať upokojujúci účinok, rovnako ako kloktanie teplej slanej vody. Teplo z polievky môže pomôcť odstrániť upchatie, čím sa zníži postnazálne kvapkanie. Ide o nahromadenie hlienu v zadnej časti hrdla, čo môže spôsobiť pocit upchatia hrdla alebo kašeľ.

Med

Nie je pochýb o tom, že med je skvelá zložka, ktorú by ste mali do svojho jedálnička zaradiť, ak vás trápi boľavé hrdlo. Má antibakteriálne účinky a pomáha pri problémoch s dýchacími cestami. Nemá vedľajšie účinky a obsahuje neskutočné množstvo vitamínov a minerálnych látok. Ak chcete, aby bol ešte účinnejší, obohaťte si ho o bazu čiernu, medovku lekársku, nechtík lekársky alebo kurkumu.

Jogurt

Jogurt je veľmi dobrým zdrojom bielkovín, uhľohydrátov a zdravých tukov, ako aj probiotických baktérií, prospešných baktérií, ktoré podporujú imunitnú funkciu a bránia škodlivým, choroboplodným zárodkom v našom tele. Oslaďte si ho medom a zdravá bomba na bolesť hrdla je tu! Chladivá a jemná textúra jogurtu zabezpečí, že vaše hrdlo nebude ešte viac podráždené.

Zemiaková kaša

Klasika nedeľného varenia vám pomôže aj pri bolestiach hrdla. Nechajte pri mixovaní na uvarených zemiakoch aj šupku. Práve tá je bohatá na zdroj horčíka, vitamínu C a antioxidantov, ktoré podporujú silný imunitný systém. Veľký pozor si dávajte pri servírovaní! Ak máte boľavé hrdlo, nesmiete ju jesť horúcu. Mohla by vám ešte viac podráždiť hrdlo.

Zmrzlina

Obľúbené letné osvieženie a tá bolesť, ak by sme sa ho museli vzdať. To pri boľavom hrdle určite nerobte! Práve zmrzlina a jej chlad je preň upokojujúci. Nielenže zmierni bolesť, ale zmierni aj zápal. Neprežeňte to však. Zostaňte radšej pri jednom kopčeku za deň. Príliš veľké množstvo cukru môže brániť účinnosti imunitného systému.

Ďalšie jedlá, ktoré vám pomôžu bojovať s bolesťou hrdlá sú vajíčka, ovsená kaša, zázvor, želatína a smoothie. Z ovocia by ste mali zvoliť práve to bobuľovité, Cantaloupe melón a jablká. Konzumovaním samotných jedál alebo ich kombináciou určite nič nepokazíte.

Práve nasledujúcim jedlám by ste sa mali vyhnúť, ak vás trápi bolesť hrdla:

chrumkavým a tvrdým jedlám – práve tie sú najhoršie pre vaše boľavé hrdlo pri prehĺtaní. To znamená, že na potraviny ako čipsy, cereálie a surovú zeleninu by ste mali počas tohto obdobia zabudnúť.

kyslé ovocie a šťavy – práve tá môže dráždiť hrdlo ešte viac, preto je najlepšie sa im vyhnúť. Dokonca ovocie ako hrozno, pomaranče alebo ananás je pre vaše telo kyslé a spôsobí ešte väčšie podráždenie.

pikantné korenie – možno si radi dáte pikantné korenie alebo omáčku a máte pocit, že je to správne aj počas boľavého hrdla. Nie je! Práve feferónky alebo štipľavé papričky spôsobia, že bolesť sa ešte zvýši a potrvá dlhšie. Preto, ak nie ste úplne fit, odstráňte štipľavé veci z vášho jedálnička.

alkohol – je kyslý a vysušujúci, čo môže vaše hrdlo dráždiť. Kým si nevyliečite boľavé hrdlo, mali by ste sa vyhnúť alkoholickým nápojom a radšej zvoliť čaj alebo kávu.

mliečne výrobky – príliš veľa mliečnych výrobkov môže spôsobiť, že hlien bude hustejší, čo môže spôsobiť, že kvapkanie z nosa bude zhoršovať už aj tak boľavé hrdlo.

Trápi aj vás v týchto slnečných dňoch boľavé hrdlo? Oteplenie nezaručí, že vaše zdravie bude 100 %-né. Ak vás trápi škrabanie v hrdle, skúste niektoré naše tipy. Do komentáru nám dajte vedieť, či pomohli!