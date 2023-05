Katastrofálne čísla, skoro polovica mostov na Slovensku je v hroznom stave! Opráv sa v blízkom čase nedočkáme

BRATISLAVA - Je to mimoriadne vážne a slovenské vlády doteraz svoju pozornosť asi smerovali úplne inam, no je načase, aby skutočne zbystrili všetky zmysly. Seriózny prieskum o stave našich vozoviek vyplavil na povrch šokujúce informácie o stave našich mostov. Takmer polovica z nich je totiž v hroznom stave a súrne potrebujú údržbu.

S vážnymi číslami vyrukovala TV Markíza, ktorá dokonca odhalila desivý graf zo Slovenskej správy ciest. Už z niekoľkých záberov z našich ciest je do plaču mnohým vodičom. Mnohí si neraz spomenú na dlhočizné kolóny v rôznych mestách, kde dochádza k obnove mostov aj celé roky.

Takmer polovica mostov je v zlom stave, alarmujúci graf

Až 41,5 % mostov z grafu nižšie sa totiž nachádza v tej horšej časti spektra. Alarmujúci stav mostov si tam vyžaduje okamžité opravy, čo je v týchto dňoch viac ako nešťastné, keďže úradnícka vláda bude mať v tomto veľmi obmedzené právomoci a sami priznávajú, že s opravami nemáme tak skoro počítať a vrhnúť sa na nich bude musieť až nová vláda.

Najviac percent obsadili mosty v uspokojivom stave, no hneď za nimi je až 26% v zlom stave a situaćia sa horší. Totiž kým v roku 2012 bola v nevyhovujúcom stave len desatina mostov, dnes je to už takmer polovica.

Bezmocné ministerstvo môže len čakať na novú vládu

Je pochopiteľné, že v tomto prípade sa kritika zrejme otočí smerom na rezot dopravy, ktorý však do volieb môže už len legislatívne pripraviť nejaké zmeny, ktoré nový parlament schváli, no na margo zostávajúcich schôdzi toho súčasného je rezort Pavla Lančariča takpovediac bezmocný a v tomto období určite opravy čakať nemáme. "Ten mostný program je v dlhodobých prioritách a je jasné, že za tých 5-6 mesiacov, čo tu budeme, to nestihneme spraviť ale chceme to aspoň pripraviť," tvrdí pre televíziu Lančarič.

Problematiku popísal aj dopravný expert Jozef Drahovský. "Ministerstvo dopravy má zoznam a presne vie, čo má robiť, ale nemá dopravný fond, a o peniaze musí žiadať ministerstvo financií," povedal.