AKTUÁLNE V Bratislave sa na viacerých miestach tvoria kolóny

Vodiči sa zdržia do 35 minút na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač. Na diaľnici D1 v smere zo Zlatých pieskov cez Prístavný most do Petržalky si počkajú do desať minút. Vodiči si počkajú aj v smere z Mlynskej doliny na Patrónku, kde sa zdržia asi 15 minút.

Na Račianskej v smere do centra sa zdržia do desať minút. Nehody odstraňujú na začiatku Šancovej, za križovatkou s Pražskou v smere k Račianskemu mýtu. Kolóna sa tvorí už na Pražskej. Ďalšia nehoda je na Lamačskej, pred križovatkou Patrónka, v smere do centra.