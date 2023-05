Slovensku hrozí, že príde o miliardy, tvrdí Fico: Vinníkom je vláda amatérov a slabochov!

Galéria fotiek (1) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško

BRATISLAVA - Tento rok má Slovensko vyčerpať 5 miliárd eur z fondov, no podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica sa tak nestane. Ako zdôraznil v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy, plán obnovy je od začiatku nastavený zle, no zásahy doňho by mohli viac uškodiť ako pomôcť. Na svedomí to má vláda amatérov a slabochov. Ani úradnícky kabinet však nie je podľa jeho gusta.