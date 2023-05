Vallo a Vetrák z OĽaNO si sadli pred kamery: Až nečakane dramatický koniec relácie, je mi z teba ZLE!

Obaja sa posadili pred kamery v relácii Téma dňa na spravodajskej TA3. Vetrák obvinil vedenie mesta, že si spravilo tajnú dohodu medzi primátorom Vallom, prezidentkou Zuzanou Čaputovou a premiérom úradníckej vlády Ľudovítom Ódorom na prilepšení si o túto gigantickú sumu. Apeluje na ich férové rozdelenie obciam a mestám na Slovensku, údajný postup vlády kritizuje. "Odmietame takéto tajné a netransparentné dohody na úkor obcí na Slovensku," uviedol Vetrák.

Sú to nezmysly, reaguje premiér aj mesto

Mesto Bratislava sa ohradilo voči tvrdeniam Vetráka. Podľa magistrátu ide o ďalšie z účelových klamstiev lídra hnutia Igora Matoviča, ďalší z útokov na hlavné mesto Slovenskej republiky a cez mesto aj na Progresívne Slovensko. "Aj keby Bratislava takýchto 50 miliónov dostala, stále by to bolo menej, ako atómovky Igora Matoviča a poslanca Vetráka zobrali Bratislave od minulého roka," dodala hovorkyňa Dagmar Schmucková.

Novopečený premiér tieto tvrdenia OĽaNO označil za nezmysly. "Žiadne také stretnutie nebolo, žiadna tajná dohoda. Považujem tieto veci za nezmysly a nebudem ich komentovať," uviedol Ľudovít Ódor v stredu na tlačovej konferencii na ministerstve financií.

Dramatický odchod spred kamier

Keďže však problém stále niekde v atmosfére gradoval, Vallo a Vetrák si prišli túto záležitosť vyjasňovať pred kamery. Dopadlo to veľmi dramaticky. Obaja spolurečníci sa počas päťdesiatich minút relácie prakticky na ničom nezhodli, no stále išlo o debatu v rámci nejakých etických hraníc. "Ja som mal informácie z prostredia štátnej správy, úradov, kde som si to overoval. Začala sa tá dohoda pripravovať ešte za predchádzajúceho predsedu vlády (Eduarda Hegera, pozn. red.)," myslí si Vetrák.

"Samozrejme. Taká dohoda neexistuje. Čudujem sa, že si niekto môže vymyslieť takéto bláznovstvá. Tieto útoky na Bratislavu si nenecháme a budeme sa brániť," reagoval Vallo na slová Vetráka. "S pánom Ódorom sme sa videli raz v živote pred dvoma rokmi v relácii, kde sme sa míňali," povedal šéf vedenia mesta. "Už Fico hovoril, že tá Bratislava je zlá, prestaňte aj vy s touto paranojou a prenášať ju do nášho mesta. Nechajte nás robiť našu robotu a nevymýšľajte si," pokračoval Vallo.

Pozrite si dramatický odchod Matúša Valla z relácie:

Je mi z teba zle! Kričal Vallo na Vetráka na záver a odišiel

"Je mi ľúto, že ty ako Bratislavčan si sa dal na túto vlnu," adresoval slová Vetrákovi Vallo. "Je mi ľúto, že pán primátor zatĺka. Pán Vallo bol však ten, ktorý s Ficom a Pellegrinim uzatváral dohody na 15 miliónov," odpovedal Vetrák. "Klameš v priamom prenose," odpovedal mu na to Vallo.

Záver relácie bol už tak neúnosný, že emócie zatriasli oboma účastníkmi. "Nezaťahujte nás do svojich paranoidných hier, ktoré prinášate z veľkej politiky do vašej upotenej kampane. Škodíte Bratislave, škodíte aj Slovensku," nevydržal Vallo. "Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých, ideálne rodiny s deťmi, ktoré okráda pán primátor o peniaze," povedal na záver štipľavú vetu Vetrák, ktorú si už Vallo nenechal len tak.

"Normálne je mi z teba zle! Normálne je mi z teba zle!" povedal zvýšeným hlasom Vallo, ktorý sa zberal preč zo štúdia. "Pokojne, pokojne páni, ešte sme vo vysielaní," snažil sa ešte celú situáciu zachrániť moderátor Peter Bielik. "Ani pol slova pravdy si nepovedal," odkázal ešte Vetrák Vallovi.