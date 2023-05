Vetrák z OĽANO má podozrenie, že vláda chce prihrať 50 miliónov eur Bratislave: Tá hovorí o klamstvách

"Odmietame takéto tajné a netransparentné dohody na úkor obcí na Slovensku," uviedol Vetrák. Súhlasí, že aj Bratislava potrebuje finančnú pomoc. Poznamenal, že doteraz poskytnuté prostriedky na kompenzácie samosprávam využívalo i hlavné mesto. Podľa Vetráka by bolo prirodzené zostatok peňazí určených na pomoc samosprávam rozdeliť mestám a obciam a prihliadať pritom na ich jednotlivé problémy. Peniaze sa však podľa neho musia rozdeliť férovo.

VIDEO Poslanci OĽANO k aktuálnej politickej situácii

Vetrák zatiaľ nevie, v akom štádiu je spomínaná dohoda a kedy sa začala pripravovať. Odvoláva sa na informácie z rezortov aj úradu vlády, že bez spravodlivého rozdelenia financií sa už pripravuje dohoda výlučne s Bratislavou.

Mesto Bratislava považuje tvrdenia OĽANO o tajnej dohode s vládou za klamstvá

Mesto Bratislava sa ohradilo voči tvrdeniam OĽANO o tajnej dohode s Úradom vlády SR, na základe ktorej malo dostať 50 miliónov eur. Podľa magistrátu ide o ďalšie z účelových klamstiev lídra hnutia Igora Matoviča, ďalší z útokov na hlavné mesto Slovenskej republiky a cez mesto aj na Progresívne Slovensko. V reakcii to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. "Aj keby Bratislava takýchto 50 miliónov dostala, stále by to bolo menej, ako atómovky Igora Matoviča a poslanca Vetráka zobrali Bratislave od minulého roka," dodala hovorkyňa.