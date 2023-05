Hlas vyzval vládu, aby požiadala Ústavný súd o výklad k stíhačkám a kompetenciám kabinetu

BRATISLAVA - Vláda odborníkov, ktorá nemá politické ambície, by mala požiadať Ústavný súd (ÚS) SR o výklad kompetencií poverenej vlády v súvislosti s rozhodnutím poslať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu. Vyzvali ju na to nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Kritizovali pritom dokument, ktorý zverejnil exminister obrany Jaroslav Naď ako právnu analýzu.

"Najčistejšie riešenie by bolo, keby kompetentný orgán požiadal ÚS o výklad otázky, ako má vláda postupovať a či mohla takto postupovať. O tento výklad môže požiadať prezidentka alebo vláda. Tieto inštitúcie pri tomto rozhodnutí neboli v spore," skonštatoval nezaradený poslanec z Hlasu-SD Erik Tomáš. Preto by podľa neho mala aktuálna úradnícka vláda požiadať ÚS o výklad a ukončiť pochybnosti. Na základe záveru ÚS by podľa neho aj ďalšie vlády vedeli, ako možno postupovať.

Tomáš podotkol, že dokument, ktorý zverejnil exminister obrany, nie je právna analýza. Poukázal aj na vyjadrenia ústavných právnikov. Tvrdí, že sám exminister priznal, že ide len o poradné stanovisko. Týmto krokom podľa neho nevyvrátil pochybnosti v súvislosti s darovaním stíhačiek, ale ich znásobil. Matúš Šutaj Eštok z Hlasu-SD pripomenul, že dočasne poverená vláda nemá kompetencie rozhodovať o zásadných zahraničnopolitických otázkach. Kabinet podľa neho urobil právny podvod, keď sa odvolával na iné ustanovenia ústavy. Považuje za potrebné, aby dal k tomu jasné stanovisko Ústavný súd.

V marci sa rozhodlo o poslaní stíhačiek na Ukrajinu

Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera ešte v marci rozhodla o poslaní stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany Kub na Ukrajinu. Podľa Hegera to bolo v súlade s ústavou a kompetenciami poverenej vlády. Zdôrazňoval, že technika je určená na ochranu civilistov. Generálna prokuratúra SR už potvrdila, že pre darovanie stíhačiek bolo podaných množstvo trestných oznámení. Celý spis s podaniami bol podľa nej postúpený na Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý vo veci koná.