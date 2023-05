MIMORIADNE počasie aj zaplavené cesty: Prší na celom Slovensku, hladiny vodných tokov stúpajú! Dokedy to potrvá?

Slovensko sužujú výdatné lejaky, najviac zrážok dopadlo na západe a severe nášho územia, front postupil už aj na východ

Predpoveď počasia na štvrtok (18. 5.) hovorí jasne. Zrážky budu aj zajtra pokračovať na väčšine územia Slovenska. Najväčší objem vody dopadne na strede a východe nášho územia. Dážď a prehánky tak zasiahnu väčšinu východu s výnimkou južných častí a zrážky môžu očakávať aj obyvatelia stredného Slovenska. Najpokojnejšie nebo však bude nad západe, vo väčšine okresov bude počasie pokojné s výnimkou regionálnych prehánok a zrážok.

Galéria fotiek (24) Zdroj: SHMÚ

Celé územie bude prevažne pod mrakom a priemerná denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí od 10 stupňov na severovýchode až po 12 stupňov na juhu. Na západnom Slovensku je potrebné sa pripraviť na teploty v priemere 9 stupňov Celzia.

Od zajtra by už napokon nemali platiť ani meteorologické výstrahy a všetky okresy na Slovensku sa dostanú do skupiny "bez nebezpečných javov".

Galéria fotiek (24) Zdroj: SHMÚ

Situáciu sledujeme ONLINE

17:36 V obci Malá Ida v okrese Košice-okolie vplyvom výdatného dažďa zatopilo v stredu popoludní ulice aj desiatky dvorov. Potvrdila to starostka Jana Kallová. Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásila aj obec Bukovec.

14:20 Slovensko je podľa SHMÚ z najhoršieho vonku. V 3. stupni výstrahy sa nenachádza už ani jeden región. Výstraha bola v okrese Myjava znížená zo stupňa 3 na stupeň 1, podobne je na tom aj okres Senica, v ktorom klesol stupeň výstrahy na úroveň 2. Výstraha už neplatí ani pre okres Trnava, ktorý sa dostal na úroveň "bez hydrologických výstrah", rovnako tak aj okres Senec.



Galéria fotiek (24) Zdroj: SHMÚ

Opačná situácia však platí pre okres Prievidza, ktorá bola presunutá do 2. stupňa výstrahy. Dážď však padá stále na väčšine územia Slovenska s výnimkou južných regiónov. Situácia sa upokojila napríklad v mestách Bratislava, Hurbanovo a Košice. Pre väčšinu územia s výnimkov najvýchodnejších okresov (Snina, Sobrance, Michalovce, Humenné, Medzilaborce) šak platí 1. až 2. stupeň výstrahy pred dažďom a búrkami.

13:10 Vodu na cestách už zažívajú aj motoristi na východnom Slovensku. Neustále zrážky komplikujú dopravu už aj pri obci Haniska smerom od firmy U. S. Steel neďaleko Košíc.

Intenzívne zrážky na našom území pokračujú. Intenzívne prší aj pri Košiciach

12:55 Napriek výrazným zrážkam na východnom slovensku a predpovedi zvyšujúcej sa hladiny rieky Hornád je rieka Torysa zatiaľ pokojná. V okrese Prešov sa aktuálne zrážky pohybujú v rozmedzí 50-60 mm. Okres sa však stále nachádza v prvom stupni meteorologickej výstrahy.

Galéria fotiek (24) Zdroj: Archív K. K.

Galéria fotiek (24) Zdroj: SHMÚ

12:35 Šoféri by si mali dať pozor na konci R2 pred Kriváňom v smere z Detvy, kde sa pod zjazdom z rýchlostnej cesty pripája na zaplavenú komunikáciu. Voda pod Strečnom stále stojí a problémy nastávajú najmä v úseku zúženom kvôli rekonštrukcii cesty, rýchlosť premávky sa tak kvôli mase vody na ceste spomaľuje v oboch smeroch. Podobne na úseku cesty Očová - Dúbrava, kde sa cez cestu valí masívne množstvo vody a blata z okolitých polí, cesta je skoro neprejazdná, informuje portál RTVS Zelená vlna.

12:25 Silný vietor s dažďom neprestáva ani v hlavnom meste. Aktuálna hladina Dunaja sa zvýšila nad 5 metrov. Vrchol blížiaci sa 661 centimetrov by mal dosiahnuť vo štvrtok (18. 5.) a priblíži sa tak prvému stupňu povodňovej aktivity.

Galéria fotiek (24) Zdroj: SHMÚ

Galéria fotiek (24) Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

12:20 Silný vietor a dážď aj naďalej neprestáva na väčšine nášho územia. Pridávajú sa však aj búrky. Tie čakajú konkrétne miesta okolo Žarnovice, Banskej Štiavnice, Štiavnických Baní a obce Slovenské Ďarmoty ukazujú zábery SHMÚ.

Galéria fotiek (24) Zdroj: SHMU

10:50 Zaplavené cesty zasiahli už aj hlavné mesto. V Devínskej Novej Vsi na Istrijskej ulici pri rybníku je hlásená zaplavená cesta.

10:40 Obyvatelia v okrese Myjava sú už pravdepodobne z najhoršieho vonku. Rieka Teplica sa začína stabilizovať. Tok rieky tak napokon pomaly klesá no stále sa drží na úrovni 251 cm, čo predstavuje 3. stupeň povodňovej aktivity. Situácia by sa však pomaly mala zlepšovať.

Galéria fotiek (24) Zdroj: SHMÚ

10:35 Nepriaznivé počasie v kombinácii so zníženou pozornosťou má na svedomí už aj prvé dopravné nehody. Na severnej trase D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ružomberka na 270. kilometri vrazilo osobné auto do zvodidiel. Nehoda zapríčinila zablokovanie jedného jazdného pruhu. Na úseku z Ružomberka do Liptovského Mikuláša je miestami úplne zaplavená vozovka, vodiči by tak mali zvýšiť opatrnosť.

10:30 Daždivé počasie sa pomaly presúva na východ Slovenska. Výdatné zrážky tak treba očakávať na rozhraní Prešovského a Košického kraja. V Košiciach prší a podľa informácii portálu iMeteo stúpa aj hladina rieky Hornád.

Galéria fotiek (24) Zdroj: iMeteo, Archív A. H.

10:25 V ohrození je aj východné Slovensko. SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa pred dažďom pre ďalšie okresy. Ohrozené sú tak aj okresy Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok a napokon Poprad na východe územia. Väčšina stredného a sever západného Slovenska je taktiež ohrozená povodňovou aktivitou s výstrahou prvého stupňa.

10:15 Neustávajúce dažde so sebou prinášajú aj komplikácie pre motoristov. Portál Stellacentrum upozorňuje najmä na cesty Martin- hrad Strečno, kde situáciu komplikuje vyššia vrstva vody na vozovke. Na trase Sobotište- Myjava upozorňujú na viaceré úseky pokryté bahnom a zaplavené vodou. Motoristi by si mali dať pozor aj na úseku Podbranč- Horná Dolina či na severnej diaľnici D1 medzi Ivachnovou a Liptovským Mikulášom, kde je miestami zaplavená vozovka. Ťažko prejazdné alebo až neprejazdné sú aj cesty II/500 Senica smer Vrbovce a cesta III/1164 smer Chvojnica.

Galéria fotiek (24) Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Trnavský kraj

9:25 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil výstrahu 3. stupňa pred povodňami v mestách Myjava a Senica na západnom Slovensku. V ohrození, s druhým stupňom výstrahy sú taktiež regióny Čadca, Žilina- Rajčanka, Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Galéria fotiek (24) Výstraha pred povodňami.

Zdroj: SHMU

Zdroj: SHMU

Portál SHMÚ varuje aj pred silným dažďom s výstrahou druhého stupňa v mestách Skalica, Myjava, Senica, Trnava, Malacky, Pezinok, Senec a Bratislava na západe územia. A taktiež výstrahu druhého stupňa uverejnil pre okresy Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Revúca, Rožňava, Poltár, Detva, Zvolen, Lúčenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš na juhu Slovenska.

Galéria fotiek (24) Výstraha pred dažďom a búrkami.

Zdroj: SHMU

Zdroj: SHMU

8:55 Ničivé povodne v Taliansku úradujú v plnom prúde. Aktuálne si vyžiadali už aj prvé obete a zatiaľ nevyčísliteľné škody. Neúprosná situácia sa nezlepšuje ani dnes. Potom, čo sa v talianskom regióne Emilia-Romagna zo svojho koryta vyliala rieka Savio museli obyvatelia bojovať s prívalmi vody. Ulice boli v niktorých oblastiach zaplavené do výšky až 1,5 metra.

Galéria fotiek (24) Región Emilia- Romagna (Taliansko)

Zdroj: Facebook/ Meteo & Radar Italia

V regióne hlásia už aj prvé obete. Starší muž sa stal obeťou záplav, zahynul v zaplavenom dome pri meste Cesene. Jeho manželka je aktuálne nezvestná, informoval taliansky štátny rozhlas.

8:20 Polícia SR informovala, že v okrese Senica je v dôsledku silných dažďov zatopená cesta, situáciu komplikuje aj silný vietor. Zaplavené sú cesty II/500 Senica - Vrbovce, smerom k hraničnému priechodu, cesta III/1164 smer Chvojnica a cesta II/581 Senica- Myjava, Podbranč- Horná Dolina. Cesty aktuálne zabezpečujú dobrovoľní hasiči.

Galéria fotiek (24) Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Trnavský kraj

V OKR. SENICA JE ZATOPENÁ CESTA A FÚKA SILNÝ VIETOR

8:00 Silné dažde sprevádzané bleskami v noci zasiahli najmä západ Slovenska. Aj keď sa situácia na viacerých miestach dočasne upokojila, už onedlho dorazí ďalšia vlna dažďa, informuje portál iMeteo.Vodné toky už v dôsledku dvojdňových lejakov začali stúpať, niektoré z nich dosahujú povodňové stupne.

Galéria fotiek (24) Zdroj: gettyimages.com

Prudké lejaky sužujú viacero regiónov, najhoršia situácia je na Záhorí, v okolí Žilini a na Podunajskej nížine. Rieky Chvojnica, Teplica a Parná na Záhorí dosahujú už 2. povodňový stupeň. Prudký nárast hladiny zaznamenali aj pri rieke Kysuca. Očakáva sa, že počas dňa začnú stúpať rieky aj na východe Slovenska.

Galéria fotiek (24) Zrážky na Slovensku (aktuálne)

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ

7:35 Najväčší úrhn zrážok by mal dopadnúť na východné Slovesnko, Od polnoci do štvrtkového poludnia môže spadnúť až 50 mm zrážok.

07:00 Slovensko má za sebou výrazne upršanú noc. Najviac zrážok napadlo na západnom Slovensku a to od 5 do 30 mm zrážok len za 6 hodín. Aktuálne máme najviac zrážok na Orave, Kysuciach, Považí a Záhorí.

Galéria fotiek (24) Zdroj: iMeteo.sk

Búrky a výdatné dažde sa už druhý deň presúvajú nad našim územím. V utorok (15. 5.) večer bol najvýdatnejší dážď zaznamenaný v Bratislave. Za jednu hodinu tak na území mesta spadlo až 5 mm zrážok, čo je 5 litrov vody na meter štvorcový, informoval portál iMeteo.

Podľa portálu Slovenku hrozia povodne. Najvýdatnejšie dažde pribudli v noci z utorka na stredu. Silný dážď však dopadá aj na okolité oblasti, čo môže predstavovať vysoké riziko nárastu hladín veľkých riek, vrátane Dunaja.

Galéria fotiek (24) Otvorenie plavebnej sezóny na Dunaji

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Výrazné dažde sa očakávajú aj počas celej stredy a pršať by malo minimálne do štvrtkového rána, čo Slovensku prinesie ďalšie desiatky milimetrov zrážok, priblížil portál. Podľa predpovedí by malo najviac zrážok napadnúť na západe a juhu Slovenska.

Stúpnuť by mali aj hladiny riek Morava a Hron. V stredu večer by mal Dunaj v našom hlavnom meste prekonať hranicu 6 metrov a následne v noci zo stredy na štvrtok (18. 5.) by mala prekonať hranicu 6,5 metra, čo predstavuje 1. stupeň povodňovej aktivity v hlavnom meste.

Galéria fotiek (24) Predpokladané zrážky na našom území.

Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: iMeteo.sk

Silné dažde v spojení s vodou presýtenou pôdou vytvorili perfektnú príležitosť pre povodne na území severného Talianska a Chorvátska. V Taliansku za z brehov vylialo už 12 riek región Emilia Romagna už podľa portálu iMeteo prekročil maximálny 3. povodňový stupeň.

Galéria fotiek (24) Zdroj: SITA/Vigili del Fuoco via AP

Rekordné množstvo zrážok malo napadnúť taktiež na talianskom ostrove Sicília. Máj 2023 sa tak v histórii Talianska zapíše ako najdaždivejší 5. mesiac od roku 1966, ktorý bol nadmieru daždivý.