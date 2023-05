Ani posledné rokovania nezachránili situáciu: Priliaty olej do ohňa, Aliancia sa rúti po špirále rozpadu!

BRATISLAVA - Pred voľbami je situácia turbulentná nie len medzi koaličnými a opozičnými subjektami, ale aj u tých mimoparlamentných. Paradoxom je, že rozpad tohto projektu môže mať jedného menovateľa - exposlanca Národnej rady SR Györgyho Gyimesiho. Ten už bude čoskoro v pléne vystriedaný exministrom obrany Jaroslavom Naďom, no Gyimesiho politická budúcnosť môže spôsobiť rozpad dlhovznikajúcej Aliancie.

Píše sa o tom na maďarskej lokalizácii Denníka N Napunk. Ako sa totiž dalo očakávať, schôdza predstaviteľov Aliancie v pondelok večer nedopadla najlepšie. Mala sa na nej riešiť volebná kandidátna listina strany, pričom mal rozhodovať jeden z vedúcich orgánov asociácie. Nedošlo však k dohode, čo situáciu ešte viac naplo.

Platforma SMK vedená Józsefom Berényim v sobotu totiž rozhodla, že v septembrových predčasných voľbách chcú z posledného, ​​150. miesta kandidátnej listiny presadiť bývalého predstaviteľa OĽaNO Györgya Gyimesiho. Platforma Most-Híd už týždne hovorí, že s odchodom Gyimesiho nesúhlasí, a ak vraj SMK nezmení svoj postoj, zo strany odídu. Tento postoj vyhlasujú už niekoľko týždňov, no zdá sa, že po pondelku majú na to "vhodnú" príležitosť.

Most-Híd na rokovaní v pondelok večer zároveň zároveň požiadal predstaviteľov KDH, aby odstúpili z nominácie Gyimesiho a v tomto prípade by sa mohli dohodnúť na kandidátke, čo SMK odmietlo. Zdá sa tak, že rozpad Aliancie je len otázkou času, no na definitívny vývoj si budeme musieť počkať. Aliancia pritom pod názvom "Spolupatričnosť" vznikla len v októbri 2019, čo znamená, že by sa v prípade terajšieho hypotetického rozpadu nedožila ani piatich rokov.

Silní sa spájajú, slabí rozpadávajú, mieni Gyimesi

Gyimesi nič konkrétne k tejto prestrelke nepovedal, len zverejnil stručný status o tom, že silní sa "vraj spájajú, slabí rozpadávajú". Nevedno, či tým myslel situáciu v Aliancii.