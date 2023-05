Za ľudí rokuje o spoluprácach: OĽANO oslovuje ľudí na kandidátku

BRATISLAVA - Strana Za ľudí rokuje s ďalšími subjektmi o možnej predvolebnej spolupráci. Uviedla to jej predsedníčka Veronika Remišová. Zatiaľ nepovedala, či pôjde strana do septembrových predčasných volieb samostatne.

"Rokujeme aj o predvolebnej spolupráci. Máme ešte nejaký čas, dva mesiace, na to, aby sme oznámili naše rozhodnutie," uviedla Remišová. O tom, či pôjde strana do volieb samostatne, musia podľa jej slov rozhodnúť orgány strany. "Hneď ako postup schvália, budeme ho komunikovať," doplnila.

Vylučuje extrémistov

Na otázku, či si vedia v strane predstaviť spoluprácu s OĽANO alebo Demokratmi Eduarda Hegera, reagovala tým, že nechce komentovať strany z im blízkeho slušného spektra. "Naším cieľom má byť spolupracovať, či už sa dohodneme, alebo nie," podčiarkla s tým, že nie sú nepriatelia, ale bojujú za udržanie právneho štátu a správny geopolitický kompas Slovenska. Zo spolupráce vylučuje Smer-SD, Hlas-SD, Republiku, ĽSNS aj SNS. Odmieta spoluprácu s extrémistami a kritizovala kauzy bývalých vlád.

Oslovujeme ľudí na kandidátku, o miestach rozhodne predsedníctvo

Hnutie OĽANO priebežne oslovuje ľudí, ktorí by mohli byť na jeho volebnej kandidátnej listine.Uviedol to predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Dodal, že rokovania o možnej spolupráci majú otvorené s viacerými stranami.

"Finálne rozhodnutie bude na rozhodnutí predsedníctva," povedal Šipoš v súvislosti s kandidátkou do volieb. Predpokladá, že najskôr si spravia zoznam záujemcov a následne pristúpia k zostaveniu kandidátky. Podčiarkol, že o jednotlivých miestach by malo rozhodnúť predsedníctvo.

Rokovania má hnutie podľa jeho slov otvorené so stranami Nova či Kresťanská únia. "Bavíme sa aj so stranou Za ľudí," dodal. Prípadnú dohodu oznámia, keď bude finálna. Nechcel dopredu komentovať jednotlivé rokovania. Hnutie je podľa jeho slov otvorené diskusii aj s mimoparlamentnými stranami, ktoré majú záujem a prechovávajú rovnaké hodnoty a nastavenie. Líder hnutia Igor Matovič už potvrdil, že ostane na poslednom mieste kandidátnej listiny. Prvých desať miest by mali obsadiť nové osobnosti, od čísla 11 majú nasledovať poslanci a politici z hnutia.