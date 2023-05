Posledné rokovanie Hegerovej vlády: Premiér so slzami v očiach, Káčer písal priateľke sms a Hirman s kyticou

Video: Eduard Heger po poslednom rokovaní jeho vlády povedal, že to stálo za to

Ministri prišli na svoj posledný veľký deň na Úrade vlády v dobrej nálade. Koniec v pozíciách ministrov berú ako politickú realitu a veria, že ich nástupcovia budú pokračovať v rozbehnutých projektoch. Na úvod rokovania si v stoji zaspievali aj štátnu hymnu.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Samotný končiaci premiér na adresu svojho nástupcu Ľudovíta Ódora uviedol, že bude určite potrebovať vo funkcii šéfa exekutívy vytrvalosť. "Ľudsky by som mu poradil, aby bol odolný a vedel sa povzniesť nad to, čo ho postretne," povedal Heger, ktorému sa počas jeho vyjadrenia v očiach zaleskli aj slzy. „Je to taký dôležitý deň a treba ho tak aj prijať,“ reagoval so smiechom na otázku, či mu oči slzia od dojatia, alebo je za tým počasie.

Po rokovaní kabinetu Heger ocenil výsledky svojej vlády, ktorú nazval najreformnejšou za posledných 17 rokov. Zdôraznil kroky v oblasti spravodlivosti, zdravotníctva či školstva i intervencie v ekonomike smerujúce k znižovaniu nezamestnanosti, rovnako pomoc ľuďom a podnikateľskej sfére v energetickej kríze. "Ochránili sme ľudí pred cunami, ktoré sa na nás valilo," vyhlásil.

Priznal, že sú veci, ktoré sa nepodarili, a tie, ktoré ostali otvorené. "Prajem si, aby si nový kabinet pokračoval v implementácii reforiem a plnení plánu obnovy," uviedol Heger, ktorý naďalej verí, že z prostriedkov plánu obnovy sa podarí realizovať aj projekt nemocnice Rázsochy.

Video: Eduard Heger pred posledným rokovaním jeho vlády: Rozlúčil sa so slzami v očiach

Labutiu pieseň predniesli aj členovia vlády

Odchádzajúci minister obrany Jaroslav Naď priznal istú úľavu. "Som rád, že zo mňa opadne stres, tie predchádzajúce roky boli naozaj šialené," uviedol. Mieni, že končiacej vláde sa podarilo urobiť veľa dobrých vecí. Deklarovaného nástupcu Martina Sklenára dobre pozná, bol jeho spolužiakom na vysokej škole. "Som rád, že budem môcť odovzdať rezort tomuto človeku, mám v neho plnú dôveru a budem mu pomáhať aj v parlamente, rezort obrany si to zaslúži," povedal Naď.

Video: Jaroslav Naď: Na jednej strane je človek aj smutný, že končí skôr

Ministerka pre investície, informatizáciu a regionálny rozvoj Veronika Remišová priznala, že jej najbližší sú radi, že ju uvidia viac doma. "Spravili sme veľa dobrých vecí," zhodnotila pôsobenie vlády i svojho rezortu. Od nového kabinetu očakáva pokračovanie pomoci ľuďom. "To je v súčasnej dobe najdôležitejšie," zdôraznila. K svojmu nástupcovi sa vyjadrí až po jeho oficiálnom vymenovaní. "Od utorka som v parlamente," potvrdila. V zákonodarnom zbore chce prispieť k zmene paragrafu 363.

Minister školstva Ján Horecký verí, že jeho nástupca bude pokračovať v začatej práci. "Školským zákonom sa to nekončí, len sa to začína," uviedol na margo reforiem v školstve.

Video: Natália Milanová povedala, v čom by mala jej nasledovníčka na ministerstve kultúry pokračovať

Ministerka kultúry SR Natália Milanová takisto zdôraznila slovo kontinuita, verí, že projekty, ktoré sú pripravené v rámci rezortu kultúry, budú pokračovať. Svoju nástupkyňu, ktorou má byť bývalá riaditeľka SND Silvia Hroncová, pozná, nechce ju však hodnotiť.

Odchádzajúci minister vnútra Roman Mikulec po skončení posledného rokovania vlády, ktorej bol súčasťou, smútok nepociťuje. "Vo mne prevláda spokojnosť s tým, čo sme všetko dokázali a ako sme zvládli všetky krízy, ktorým Slovensko muselo čeliť," povedal. Ak niekto vyhlasuje, že riadenie štátu malo vyzerať úplne inak, Mikulec to považuje za "báchorky", ktorých autor nečelil situáciám, ku ktorým sa vyjadruje. Nového šéfa rezortu Ivana Šimka osobne nepozná, je pripravený mu pomôcť zorientovať sa v aktuálnej agende. Mikulcove kroky smerujú do parlamentu. "V septembrových voľbách sa chcem uchádzať o dôveru voličov, ako člen OĽANO," potvrdil.

Káčer chcel urýchliť nástup úradníckej vlády

Končiaci minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer konečne prehovoril o svvjom konci v úrade a povedal, že svojou žiadosťou o odobratie poverenia chcel urýchliť proces vymenovania vlády odborníkov. "Ústavnoprávne som presvedčený, že vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera, má fungovať len minimálne nutný čas," vyhlásil. Takmer ročný mandát pre vládu, ktorej bola vyslovená nedôvera, považuje za neštandardné. "Keby bolo na mne, tak by som už v januári vymenoval úradnícku vládu a dokonca by som bol za zmenu ústavy, aby parlament, ktorý vysloví nedôveru vláde a do 90 dní nie je schopný vysloviť dôveru inej, bol rozpustený," uviedol Káčer.

Video: Káčer koniec v Hegerovej vláde za podpásovku nepovažuje, vysvetľoval výrok o babráctve

Upozornil, že dočasne poverená vláda sa stala terčom hnevu plynúceho z parlamentného chaosu a kauza ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana bola pre neho poslednou kvapkou. "Definitívne som sa rozhodol po príhovore premiéra," uviedol na margo udalostí z predchádzajúceho týždňa. Prezradil tiež, že od zajtra z neho bude muž v domácnosti, o čom už upovedomil aj svoju polovičku sms správou. “Ja som to povedal vo viacerých interview a všetci sa mi smiali. Ale myslím to úplne vážne. Ak teda o to bude mať záujem,“ zažartoval.

Minister spravodlivosti SR Viliam Karas poukázal, že počas svojho pôsobenia stretol množstvo ľudí, ktorí to myslia so Slovenskom úprimne. "Najmä v rezorte justície - od väzenstva cez sudcov prokurátorov, advokátov, jednoducho ľudí nadšených pre prácu, pre spravodlivosť," poznamenal. S prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou sa rozprával vo štvrtok (11. 5.) aj o zmene trestnej politiky, odmietol, že by s ním rátala vo vláde odborníkov. Karas sa po odovzdaní úradu vracia späť do advokátskej praxe.

Video: Ministri vlády Eduarda Hegera po svojom poslednom spoločnom rokovaní

Stihli aj odvolávať

Vláda dnes okrem iného tiež odvolala z funkcií štvoricu štátnych tajomníkov - z ministerstva zdravotníctva, zahraničných vecí, investícií a práce. Michal Palkovič končí ako štátny tajomník rezortu zdravotníctva, Soňa Gaborčáková ako štátna tajomníčka rezortu práce. Oboch vláda odvolala k 14. máju. Stať sa majú členmi vlády odborníkov, ktorú má prezidentka Zuzana Čaputová vymenovať v pondelok Gaborčáková má viesť rezort práce, Palkovič zasa zdravotníctva. Na ministerstve zahraničných vecí končí k 15. máju štátny tajomník Andrej Stančík.Vo funkcii štátneho tajomníka MIRRI končí k piatku aj Dušan Velič.