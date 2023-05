Republika nebude politicky podporovať jednofarebnú vládu prezidentky, odkazuje Uhrík

"Namiesto toho však všetkým zase ukázala len to, že je v prvom rade služobníčkou cudzej progresívnej agendy," poznamenal. Republika bude podľa neho dohliadať na to, aby si "vymenovaní úradníci robili svoju úradnícku prácu". "Aby neprekračovali svoje kompetencie a neskĺzli k pokušeniu zneužívať právomoci verejného činiteľa, ktoré im boli na päť mesiacov zverené," doplnil Uhrík. Slovensko musí podľa neho vydržať do volieb bez ďalších strát.

Progresívna vláda Čaputovej

Uhrík tvrdí, že nová vláda nie je vláda nestranných odborníkov, ktorí by zmierili spoločnosť a doviedli Slovensko k predčasným voľbám. "Toto, čo dnes nastúpilo, je progresívna vláda Čaputovej," skonštatoval. Zároveň hovorí, že polovica ľudí v novej vláde sú "nastrčené neznáme mená bez názoru a autority". "A druhá polovica sú zas odchovanci mimovládok a poslušní euroatlantisti," doplnil.