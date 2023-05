V čerpaní eurofondov sme boli najhorší za vlády Smeru-SD, odkazuje Remišová

VIDEO Strana Hlas-SD sa vyjadrila k eurofondom, ktoré spravuje Veronika Remišová

"Žiadnu inú agendu než útočenie a klamanie v Hlase nemajú. Mohli by začať robiť niečo pre ľudí," povedala Remišová. Za poslednej vlády podľa nej neprepadlo ani euro v eurofondoch v hlavných fondoch. SR zároveň dostala podľa Remišovej pokutu za utajené projekty, ktoré manažoval Raši. Raši informoval o tom, že problémový je Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Jeho alokácia je podľa Rašiho 1,9 miliardy eur, z čoho je vyčerpaných 57,5 %. Ostáva osem mesiacov na vyčerpanie viac ako 800 miliónov eur. Remišová reagovala tým, že za vlády Smeru sa za 7 rokov v tomto programe vyčerpalo 380 miliónov eur, za poslednej vlády to bolo 700 miliónov eur za tri roky.

Remišová reagovala na zrušenie niektorých IT projektov

"Keď Remišová preberala rezort, bolo zazmluvnených 71 % alokácie. Ona nedokázala za 3,5 roka dotiahnuť ani tie projekty, ktoré už boli zazmluvnené. Samozrejme, ani to sa nedá zvládnuť, IROP sa pohybuje slimačím tempom a výsledkom bude, že sa tieto peniaze nestihnú vyčerpať," povedal Raši. Remišová však uviedla, že systém IPC bol produktom Smeru-SD a Hlasu-SD a v rámci neho si dohadovali kšefty stranícki funkcionári. Remišová zároveň reagovala na zrušenie niektorých IT projektov. Je to podľa nej z toho dôvodu, že sa diali podvody v informatizácii. "Robili sa na to, aby peniaze z nich odtekali do vreciek oligarchov," vyjadrila sa Remišová s tým, že pri audite IT projektov prišli na to, že bol neužitočný a bol to podvod.