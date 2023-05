AKTUÁLNE K Demokratom sa pridávajú osobnosti strany Dobrý deň Slovensko

BANSKÁ BYSTRICA - Strana Demokrati sa spája so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Ján Šubák i ďalšie osobnosti strany Jozef Sýkora, Martin Javorček a Karol Achimský. Na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici to v pondelok oznámili spolu s predsedom Demokratov a dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom.

Podnikateľ a zakladateľ strany Dobrý deň Slovensko uviedol, že stranu sa rozhodol založiť po vražde na Zámockej ulici v Bratislave. "Slovensko si počas svojej pomerne krátkej histórie prešlo lepšími i horšími obdobiami, no v zlomových chvíľach sa obyvatelia tejto krajiny dokázali vždy správne rozhodnúť a boli vždy jednotní," povedal Šubák. Ako dodal, miera polarizácie a populizmu však v ostatnom období v spoločnosti prekročila všetky medze.

Spojenie so stranou Dobrý deň Slovensko oznámili podľa Hegera symbolicky v deň výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. "Spájanie síl prospieva Slovensku a prospieva aj Európe," uviedol Heger. Skonštatoval tiež, že okrem skúseností a odbornosti Šubák do strany priniesol aj reklamné plochy, ktoré pokryje vizuál Demokratov. Vyzval tiež na ďalšie spájanie s demokratickými politikmi či podnikateľmi.

Na silnú kampaň potrebujete státisíce

"My z vlastných rezerv vieme pozbierať desaťtisíce, ale na silnú kampaň potrebujete státisíce. A preto si vážime pomoc a podporu slušných podnikateľov. Súboj s ľuďmi, ktorí majú milióny od oligarchov a igelitkárov, vyhráme len vtedy, ak sa za nás postavia slušní ľudia," dodal dočasne poverený predseda vlády.

Okrem Šubáka k Demokratom vstupujú aj ďalšie osobnosti strany Dobrý deň Slovensko. Ide o podnikateľa pôsobiacieho v oblasti športu Jozefa Sýkoru, advokáta Martina Javorčeka a odborníka na dopravu a akademika Karola Achimského.