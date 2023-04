Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Mesto Vysoké Tatry by mohlo každoročne dostávať od štátu dotáciu v maximálnej výške 850.000 eur. Ide o sumu, o ktorú mesto prichádza na dani z nehnuteľnosti, keďže sa nachádza na území Tatranského národného parku (TANAP). Podporiť by mala rozvoj mesta vzhľadom na jeho význam pre Slovensko. Vyplýva to z návrhu zákona o meste Vysoké Tatry, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci OĽANO.