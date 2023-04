Zbytočná smrť len 19-ročnej Jessiky: Sadla si do auta k opitému kamarátovi! Obrovský žiaľ blízkych

V pondelok ráno krátkou pred šiestou hodinou išli dvaja mladí ľudia na Audi A6 z mesta Vrbové do obce Krajné. Pri prejazde ľavotočivej zákruty vodič zišiel z doposiaľ nezistených príčin vpravo mimo cestu a narazil do stromu. Odniesla si to celá strana spolujazda, kde sedela len 19-ročná Jessika. Za volantom bol jej o rok starší kamarát Matej. Ten mal šťastie a vyviazol živý, no Jessiku z auta museli vystrihávať a v kritickom stave ju vrtuľník previezol do piešťanskej nemocnice. Tam však nakoniec svoj boj o život prehrala.

Policajti vodiča podrobili aj dychovej skúške, tá skončila pozitívne. Nafúkal 0,71 promile. Na mieste mu zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali. "Upozorňujeme najmä mladých a menej skúsených vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti a samozrejme, aby v žiadnom prípade nesadali za volant pod vplyvom alkoholu alebo drog. Život a zdravie musia byť vždy na prvom mieste. Myslite na to, že kvôli jednej frajerine vám môžu zostať nočné mory a výčitky svedomia za zmarený ľudský život až do konca života," uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Dodala, že z 11 smrteľných nehôd došlo až v 8 prípadoch k nárazu do stromu. "Nie, za tieto nehody nemôžu stromy, ktoré rastú popri cestách. Strom neskočí náhle do dráhy autu. Je na vodičoch, aby na cestách neriskovali a jazdili tak, aby k podobným tragédiám nedochádzalo," povedala Antalová.

Za Jessikou smútia rodina aj kamaráti, ktorí tomu stále nemôžu uveriť. "Odpočívaj v pokoji! Zomrela si ako mladé 19-ročné dievča, ktoré malo celý život pred sebou. Ľúbim ťa a dávaj zhora na nás pozor! Nikdy na teba nezabudnem, navždy ostaneš v mojom srdci," odkázala kamarátke Naty.