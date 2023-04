Auto totálne na šrot, vodič nafúkal! Ťažká nehoda pri Vrbovom: Spolujazdkyňu (†19) stála rana do stromu život

VRBOVÉ – Pri dopravnej nehode vyhasol ďalší mladý život. Iba 19-ročnej spolujazdkyni už nepomohol ani rýchly prevoz do nemocnice. Smutné na tom je, že aj v tomto prípade zohral svoju úlohu alkohol za volantom.

K tragédii došlo dnes skoro ráno neďaleko Vrbového. „Krátko pred 06:00 h ráno, mal 20 ročný vodič smerovať na aute Audi A6 z mesta Vrbové na obec Krajné. Pri prejazde ľavotočivej zákruty zišiel, z doposiaľ nezistených príčin, vpravo mimo cestu a narazil do stromu,“ uviedli.

Pri nehode utrpel zranenia nielen samotný vodič, ale aj jeho mladá spolujazdkyňa. Tú záchranári v kritickom stave urýchlene transportovali do piešťanskej nemocnice. Žiaľ, mladej žene už život zachrániť nedokázali a v nemocnici svojim zraneniam po niekoľkých hodinách podľahla.

HROZIVÁ NEHODA MLADEJ POSÁDKY VODIČ NAFÚKAL, DIEVČA BOJOVALO O ŽIVOT 😔 Žiaľ, mladá spolujazdkyňa po niekoľkých... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Monday, April 24, 2023

Policajti vodiča podrobili aj dychovej skúške, tá skončila pozitívne. Nafúkal 0,71 promile. Na mieste mu zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

„Upozorňujeme najmä mladých a menej skúsených vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti a samozrejme, aby v žiadnom prípade nesadali za volant pod vplyvom alkoholu alebo drog. Život a zdravie musia byť vždy na prvom mieste. Myslite na to, že kvôli jednej frajerine vám môžu zostať nočné mory a výčitky svedomia za zmarený ľudský život až do konca života,“ uviedli.

Poukázali pritom na to, že z 11 smrteľných nehôd došlo až v 8 prípadoch k nárazu do stromu. „Nie, za tieto nehody nemôžu stromy, ktoré rastú popri cestách. Strom neskočí náhle do dráhy autu. Je na vodičoch, aby na cestách neriskovali a jazdili tak, aby k podobným tragédiám nedochádzalo,“ uviedli.