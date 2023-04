AKTUÁLNE Doprava sa v Bratislave a okolí komplikuje: Na niektorých miestach sa tvoria kolóny

Vodiči sa asi 30 minút zdržia na diaľnici D1 pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých pieskov. Pre nehodu je blokovaný ľavý pruh. So zdržaním asi 15 minút treba počítať aj na Račianskej ulici v smere do centra. Kolóna sa tvorí tiež na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy. Vodiči stratia asi 25 minút.

Nehoda sa stala aj na križovatke Vajnorskej a Odborárskej ulice smerom do centra. Na Vajnorskej ulici treba počítať s približne 20-minútovým zdržaním. "Radšej sa jej vyhnite," odporučila Zelená vlna RTVS.